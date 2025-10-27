Трамп повысил тарифы на Канаду еще на 10% после рекламы

Президент США Дональд Трамп объявил об увеличении тарифов на канадские товары еще на 10% «сверх того, что они платят сейчас», в ответ на рекламный ролик провинции Онтарио, критикующий тарифы и содержащий цитаты бывшего президента-республиканца Рональда Рейгана, пишет Reuters.

Подробности

Трамп объявил о новых тарифах в сообщении на Truth Social, назвав рекламу «мошенничеством» и обвинив Канаду в «серьезном извращении фактов и враждебных действиях».

Рекламный ролик, вышедший в эфир в пятницу во время матча между «Торонто Блю Джейс» и «Лос-Анджелес Доджерс», использует фрагменты обращения Рональда Рейгана, в которых он предупреждает, что тарифы влекут за собой торговые войны и экономические катастрофы.

По сообщениям, цитаты были соединены вне контекста. Хронология: В четверг Трамп уже приостановил торговые переговоры с Оттавой из-за этой рекламы, назвав ее обманчивой.

Премьер-министр Онтарио Даг Форд в пятницу заявил, что после разговора с премьер-министром Канады Марком Карни рекламная кампания в США будет приостановлена в понедельник, чтобы позволить торговым переговорам возобновиться. Однако реклама появилась в эфире и в пятницу вечером.