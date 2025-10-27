27 октября по команде «Укрэнерго» в Киеве, Киевской и Днепропетровской области применены экстренные отключения.
Укрэнерго: В Киеве и двух областях применены экстренные отключения света
«В случае изменений будем оперативно информировать вас в нашем телеграм-канале», — говорится в сообщении.
Ранее НЭК «Укрэнерго» ввело в понедельник, 27 октября, ограничение мощности для промышленности в отдельных регионах Украины. Отключения для бытовых потребителей не прогнозировались.
