США и Китай достигли окончательного соглашения о продаже TikTok американским инвесторам

США и Китай завершили переговоры о передаче американской версии TikTok новым владельцам, о чем сообщил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, все детали соглашения согласованы, и окончательное подписание должно состояться во время встречи президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина, назначенной на четверг в Корее. Об этом рассказывает ProIT .

Подробности

«Мы достигли окончательного соглашения по TikTok. Мы договорились в Мадриде, и, как я считаю, на сегодняшний день все детали урегулированы, и это вопрос для двух лидеров — осуществить эту транзакцию во время встречи, которая запланирована на четверг в Корее».

Соглашение как часть более широкого торгового пакета

Бессент подчеркнул, что новая договоренность является элементом более масштабного торгового пакета, который будет обсуждаться на встрече лидеров двух стран. Министр подчеркнул, что его задачей было получить согласие китайской стороны на операцию, и этого удалось добиться за последние два дня.

Президент США Дональд Трамп еще 25 сентября подписал указ, создавший правовые основания для передачи контроля над американской версией TikTok новым владельцам, преимущественно американским инвесторам.

Среди потенциальных участников нового руководящего состава компании называют Баррона Трампа, 19-летнего сына президента, а также влиятельных представителей медиаиндустрии — Руперта Мердока и Ларри Эллисона.

Структура соглашения и последующие переговоры

Соглашение оценивается в 14 миллиардов долларов. Ожидается, что примерно 65% компании будут контролировать американские и международные инвесторы, тогда как ByteDance и китайские инвесторы будут иметь менее 20% акций. Новые инвесторы получат ключевое влияние на управление сервисом, включая шесть из семи мест в совете директоров, а также контроль над алгоритмами TikTok.

История вокруг TikTok продолжается с 2020 года, когда Трамп во время первой каденции пригрозил запретить приложение из-за политики Китая относительно COVID-19. В апреле 2024 года Конгресс утвердил закон о запрете TikTok, подписанный тогдашним президентом Джо Байденом. Закон должен был вступить в силу в январе 2025-го, но сроки его реализации неоднократно продлевались администрацией Трампа, пока продолжались переговоры по новой структуре собственности.

Ожидается, что во время предстоящей встречи Трампа и Си Цзиньпина также будут обсуждаться вопросы торговли сельскохозяйственной продукцией, баланс экспорта и импорта, а также борьба с кризисом из-за фентанила — именно поэтому Трамп ввел 20% пошлины на китайские товары.