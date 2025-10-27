За неделю с 20 по 24 октября Национальный банк Украины продал на межбанке $641,65 млн, при этом купил $500 тыс. Об этом говорится в статистике НБУ.
За прошлую неделю Нацбанк продал $641 миллион
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
За период с 13 по 17 августа Нацбанк продал на межбанке $641,65 млн, что на $38,4 млн больше, чем на прошлой неделе. При этом за неделю Нацбанк купил $500 тыс.
Напомним
С 13 по 17 октября НБУ не покупал валюту на межбанковском рынке, вместо этого продал более $600 миллионов для поддержания баланса. Это свидетельствует о возврате к стратегии значительных интервенций на фоне наблюдавшегося ранее повышенного спроса на валюту.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Комментарии