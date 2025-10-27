Самый популярный цвет авто в Украине в этом году — серый

Автомобили серого цвета имеют наибольший спрос у украинских автомобилистов в этом году. Из реализуемых на протяжении 9 месяцев новых легковушек 34% были серого цвета. Об этом пишет «Укравтопром».

Какой цвет выбирают

Лидерство в команде серых у BYD Song Plus.

Белый оказался вторым по популярности — 30% новых автомобилей. Наиболее многочисленным из них стал RENAULT Duster.

Автомобили классического черного цвета выбрали 17% покупателей, и это третий результат. В этой расцветке чаще других регистрировались автомобили модели TOYOTA Land Cruiser Prado.

На автомобиле в синем цвете свой выбор остановили 6% автомобилистов. Первенство среди синих у AUDI Q4.

Зеленый замыкает пятерку самых популярных цветов на украинском рынке новых легковушек — чуть менее 6%. А лидер среди них — RENAULT Duster.