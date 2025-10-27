Японский индекс Nikkei достиг исторического максимума в 50 тысяч пунктов

Ведущий японский фондовый индекс Nikkei Stock Average в понедельник впервые превысил 50 тысяч пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов. В моменте индекс достиг отметки в 50 491 пункта, но уже к 7:20 он скорректировался до 50 411 пункта.

Японская газета Nikkei Asia пишет, что рост индекса был вызван ослаблением напряженности между США и Китаем и растущих ожиданий дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системой.

Рост продемонстрировал широкий спектр секторов, лидерами стали акции электротехнических и технологических компаний. Производитель оборудования для тестирования чипов Advantest подорожал более чем на 5%, акции SoftBank Group выросли более чем на 4%.

Бумаги оборонных подрядчиков также торговались выше: Kawasaki Heavy Industries взлетели на 7%, IHI и Mitsubishi Heavy Industries также показали рост.

Инвесторы позитивно восприняли смягчение позиций Китая и США, что снизило опасения эскалации торговой войны. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин планируют встретиться в четверг в рамках саммита АТЭС.

Перед встречей достигнута договоренность о потенциальной отсрочке введения Китаем экспортного контроля на редкоземельные металлы, а также об обходе 100-процентной пошлины на китайские товары, отмечает издание.

«В целом мы рассматриваем эти торговые события и соглашения как позитивный фактор, способствующий хотя бы некоторой определенности в политике на будущее», — сказал аналитик MUFG Bank Майкл Ван.

Иена первоначально ослабла примерно на 0,2% к доллару, торгуясь в диапазоне 153 иены, затем немного укрепилась до уровня 152 иены. К евро японская валюта упала до исторического минимума.

