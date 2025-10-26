ЕС включит Украину в план по снижению зависимости от Китая в поставках сырья

Евросоюз планирует сократить зависимость от Китая при импорте важных сырьевых материалов — прежде всего, редкоземельных элементов, используемых в электронике, оборонной промышленности и производстве аккумуляторов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на конференции в Берлине, пишет spiegel.de.

Что известно

По ее словам, Евросоюз разрабатывает новую стратегию, аналогичную той, которая помогла Европе преодолеть энергетический кризис после прекращения поставок российских энергоресурсов. Ключевой целью программы станет переработка материалов.

«Некоторые компании уже способны перерабатывать до 95% редкоземельных элементов и аккумуляторов», — отметил глава Еврокомиссии.

Кроме того, Брюссель намерен заключить партнерские соглашения в области добычи и поставок сырья с соседними странами, включая Украину, Канаду, Австралию, Казахстан, Узбекистан, Чили и Гренландию.