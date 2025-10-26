Multi от Минфин
26 октября 2025, 16:20

В JPMorgan спрогнозировали капитализацию токена Base в $34 млрд

Совокупная рыночная стоимость токена поддерживаемой Coinbase L2-сети Base после запуска может составить от $12 млрд до $34 млрд. Об этом пишет The Block со ссылкой на отчет JPMorgan.

Совокупная рыночная стоимость токена поддерживаемой Coinbase L2-сети Base после запуска может составить от $12 млрд до $34 млрд.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

По прогнозу экспертов, крупнейшая американская криптокомпания может сохранить до 40% от предложения актива, что обеспечит ей долю в $4−12 млрд.

Аналитики банка смоделировали вероятное значение капитализации токена Base на основе ончейн-активности в экосистеме — цена монеты может «соответствовать успеху» сети.

С момента запуска в августе 2023 года суммарная стоимость заблокированных на Base средств превысила $5 млрд. Протокол обрабатывает ежесуточно в среднем свыше 9 млрд транзакций.

В начале октября создатель L2-решения Джесси Поллак объявил о сборе предложений по дизайну будущего токена сети. В сообществе предположили, что ключевой целью раздачи BASE может стать повышение цены акций Coinbase (COIN).

В JPMorgan выразили подобное мнение, повысив прогноз для котировок компании до $404 на декабрь 2026 года. Они сослались на «появление новых возможностей монетизации и снижение рисков» по мере усиления ориентации Coinbase на экосистему L2-сети и экономику стейблкоинов.

Специалисты банка отметили в качестве дополнительного фактора процентный доход компании от резервов Circle для обеспечения USDC. В настоящее время криптобиржа распределяет большую часть средств — около $374 млн в год — между пользователями. По данным аналитиков, в Coinbase рассматривают возможность ограничения выплат.

Они также указали на интеграцию DEX-агрегатора в приложение Base в качестве ответа на рост объемов торгов на децентрализованных платформах, доля которых в совокупном показателе достигла 20%.

За торговую сессию в пятницу курс COIN подскочил почти на 10%, котировки приблизились к $355. Рыночная стоимость Coinbase составляет около $91 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
