Возвращение к бензину: Porsche потерял почти миллиард евро

Немецкий производитель автомобилей Porsche понес убытки в третьем квартале этого года почти в один миллиард евро ($1,16 миллиарда), сообщила компания в пятницу, 24 октября.

Операционная прибыль, исключающая некоторые расходы, такие как налоги, упала до 40 миллионов евро за первые девять месяцев года. В июле Porsche сообщал, что с начала года получил операционную прибыль в размере одного миллиарда евро. Таким образом, компания потеряла около 960 миллионов евро за несколько месяцев.

Как объяснил финансовый директор Йохен Брекнер, результаты отражают стоимость возврата Porsche к бензиновым автомобилям в условиях низкого спроса на электромобили.

«Результаты в этом году отражают влияние нашей стратегической переориентации», — цитирует его агентство AFP.

В сентябре Porsche заявлял, что отложит начало производству некоторых полностью электрических автомобилей и продлит срок службы ряда моделей авто с двигателями внутреннего сгорания и гибридов.

Такая переориентация повлияла и на материнскую компанию Porsche — Volkswagen Group, которая зафиксировала падение прибыли на 5,1 миллиарда евро в год.

Кроме того, Porsche испытал давление со стороны конкурентов на ведущем рынке Китая и пошлины президента США Дональда Трампа, поскольку не имеет производственного присутствия в США. Брекнер сообщил аналитикам и инвесторам, что «расходы, связанные с пошлинами», в настоящее время составили более 500 миллионов евро.