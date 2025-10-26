Молдова снизила тариф на транзит газа в Украину

Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдовы (ANRE) приняло решение, способствующее поставке природного газа в Украину. К инициативе присоединились операторы систем передачи газа из Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы и Украины. Ее цель — укрепление энергетической безопасности региона и обеспечение стабильной транспортировки газа в Украину, сообщает « Главком ».

Подробности

ANRE утвердило изменения, предусматривающие оптимизацию маршрута транспортировки газа Ruta 1 через Трансбалканский газопровод.

Согласно решению, действие продукта Ruta 1 продлено на шесть месяцев — с ноября 2025 года по апрель 2026-го.

Кроме того, предусмотрена 50% скидка на тарифы транспортировки для компании «Vestmoldtransgaz» в пунктах соединения Каушаны и Гребеники. Аналогичные скидки будут введены и румынским оператором «Transgaz».

«Действие маршрута включает все ключевые пункты соединения вдоль Трансбалканского коридора. Это решение усиливает роль Молдовы как транзитного хаба, обеспечивающего транспортировку газа из Греции в Украину, способствует диверсификации маршрутов и источников поставок, а также потенциально снизит стоимость транспортировки для пользователей системы Vestmoldtransgaz», — отметили в агентстве.