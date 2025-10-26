Multi от Минфин
26 октября 2025, 13:05

Ferrari выходит на криптовалютные рынки

Ferrari выходит на криптовалютные рынки, чтобы привлечь молодежь с помощью запланированного нового цифрового токена, который ее самые богатые поклонники смогут использовать на аукционе Ferrari 499P. Об этом сообщает Reuters.

Ferrari выходит на криптовалютные рынки, чтобы привлечь молодежь с помощью запланированного нового цифрового токена, который ее самые богатые поклонники смогут использовать на аукционе Ferrari 499P.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Это происходит после того, как Ferrari, также разрабатывающая свой первый электромобиль, начала принимать биткоины, эфириум и USDC для приобретения автомобилей в США в 2023 году и расширила эту услугу на Европу в прошлом году.

Ferrari сотрудничает с итальянской финтех-компанией Conio над запуском «Token Ferrari 499P» для членов своего Hyperclub — клуба, объединяющего 100 самых эксклюзивных клиентов, увлекающихся World Endurance Championship season, — для торговли между собой и участия в аукционах на гонках.

Дебют запланирован на начало сезона World Endurance Championship Season 2027 года.

«Это касается укрепления чувства принадлежности среди наших преданных клиентов», — сказал Reuters главный маркетинговый и коммерческий директор Энрико Галлиера.

Токен еще требует времени, чтобы стать реальностью. Conio подает заявку на получение лицензии в соответствии с новым регулированием криптовалют Европейского Союза, но видит потенциал для роста.

«Потенциал для развития огромный», — сказал главный стратег Conio по финтех и архитектор проекта Давиде Ралло.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
