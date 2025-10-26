Ferrari выходит на криптовалютные рынки, чтобы привлечь молодежь с помощью запланированного нового цифрового токена, который ее самые богатые поклонники смогут использовать на аукционе Ferrari 499P. Об этом сообщает Reuters.

Подробности

Это происходит после того, как Ferrari, также разрабатывающая свой первый электромобиль, начала принимать биткоины, эфириум и USDC для приобретения автомобилей в США в 2023 году и расширила эту услугу на Европу в прошлом году.

Ferrari сотрудничает с итальянской финтех-компанией Conio над запуском «Token Ferrari 499P» для членов своего Hyperclub — клуба, объединяющего 100 самых эксклюзивных клиентов, увлекающихся World Endurance Championship season, — для торговли между собой и участия в аукционах на гонках.

Дебют запланирован на начало сезона World Endurance Championship Season 2027 года.

«Это касается укрепления чувства принадлежности среди наших преданных клиентов», — сказал Reuters главный маркетинговый и коммерческий директор Энрико Галлиера.

Токен еще требует времени, чтобы стать реальностью. Conio подает заявку на получение лицензии в соответствии с новым регулированием криптовалют Европейского Союза, но видит потенциал для роста.

«Потенциал для развития огромный», — сказал главный стратег Conio по финтех и архитектор проекта Давиде Ралло.