100 дней работы правительства: Свириденко рассказала о первых результатах

«Мы сфокусированы на ключевом: безопасность и оборона, экономическая и социальная стабильность, энергетика и поддержка прифронтовых регионов», — сообщила Свириденко.

Масштабируем производство украинского оружия, координируем усилия с партнерами, чтобы наше Войско получало все необходимое.

Осовремениваем Силы Обороны — внедрили систему учета военнослужащих «Импульс» и электронные ТЦК.

Цифровизируем сервисы для упрощения взаимодействия людей с государством — є-акциз, є-нотариат, є-суд и є-брак. Также сегодня запустили единую платформу всех услуг Ветеран. Про. Расширяем перечень других сервисов, доступных в «Дии».

Развиваем политики поддержки прифронтовых территорий: повысили зарплаты врачам и доплаты учителям, обеспечили бесплатное питание для 1−11 классов уже в этом году и 100% бронирование для предпринимателей в общинах, где боевые действия близки. Сегодня запустили механизм компенсаций военных рисков на прифронтовых территориях, который заработает с ноября.

Подали проект государственного бюджета на 2026 год в парламент. На следующий год предусмотрели новые программы — чекап для людей 40+, повышение оплаты труда учителей. Сохраняем программы, помогающие наполнять экономику, в рамках политики «Сделано в Украине».

Энергетическая безопасность: усиливаем защиту критической инфраструктуры, готовим резервы, взаимодействуем с ОВА, местными властями, иностранными партнерами.

Международная работа. Запустили Фонд восстановления совместно с США и уже есть первые взносы на $150 млн. Завершили в рекордные сроки скрининг законодательства и готовимся к старту переговоров о вступлении в Евросоюз. Открыли новую евроколею — прямые поезда теперь ходят из Ужгорода в Братиславу, Вену и Будапешт.