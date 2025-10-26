Multi от Минфин
26 октября 2025, 9:00 Читати українською

100 дней работы правительства: Свириденко рассказала о первых результатах

24 октября исполнилось 100 дней с момента формирования нового правительства под руководством премьера Юлии Свириденко. Команда Кабмина опубликовала первые результаты работы, сосредоточенные на приоритетах безопасности, экономической и социальной стабильности, энергетике и поддержке прифронтовых общин.

24 октября исполнилось 100 дней с момента формирования нового правительства под руководством премьера Юлии Свириденко.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Мы сфокусированы на ключевом: безопасность и оборона, экономическая и социальная стабильность, энергетика и поддержка прифронтовых регионов», — сообщила Свириденко.

Первые результаты

  • Масштабируем производство украинского оружия, координируем усилия с партнерами, чтобы наше Войско получало все необходимое.

  • Осовремениваем Силы Обороны — внедрили систему учета военнослужащих «Импульс» и электронные ТЦК.

  • Цифровизируем сервисы для упрощения взаимодействия людей с государством — є-акциз, є-нотариат, є-суд и є-брак. Также сегодня запустили единую платформу всех услуг Ветеран. Про. Расширяем перечень других сервисов, доступных в «Дии».

  • Развиваем политики поддержки прифронтовых территорий: повысили зарплаты врачам и доплаты учителям, обеспечили бесплатное питание для 1−11 классов уже в этом году и 100% бронирование для предпринимателей в общинах, где боевые действия близки. Сегодня запустили механизм компенсаций военных рисков на прифронтовых территориях, который заработает с ноября.

  • Подали проект государственного бюджета на 2026 год в парламент. На следующий год предусмотрели новые программы — чекап для людей 40+, повышение оплаты труда учителей. Сохраняем программы, помогающие наполнять экономику, в рамках политики «Сделано в Украине».

  • Энергетическая безопасность: усиливаем защиту критической инфраструктуры, готовим резервы, взаимодействуем с ОВА, местными властями, иностранными партнерами.

  • Международная работа. Запустили Фонд восстановления совместно с США и уже есть первые взносы на $150 млн. Завершили в рекордные сроки скрининг законодательства и готовимся к старту переговоров о вступлении в Евросоюз. Открыли новую евроколею — прямые поезда теперь ходят из Ужгорода в Братиславу, Вену и Будапешт.

  • Привлекли $12,5 млрд от партнеров для поддержки госбюджета, из них $9,4 млрд по механизму ERA loan и $3,05 млрд через Ukraine Facility.

Роман Мирончук
Ramo
Ramo
26 октября 2025, 10:22
#
Отже, уряд Свириденко почав важливі кроки в масштабуванні виробництва української зброї,але час покаже, наскільки вони будуть ефективні в умовах тривалої війни,їх ефективність поки що не підтверджена незалежними даними. Висновок: ефективний Шмигаль в Міністерстві оборони демонструє , як потрібно працювати, неефективному Прем'єр міністру Шмигалю.
