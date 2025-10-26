Пранкер стал миллионером за 90 дней, изображая из себя «гения-стартапера»

Британский пранкер и журналист Уба Батлер поставил перед собой необычную цель: заработать 1 млн фунтов всего за 90 дней — не нарушая закон. Эксперимент должен был показать, можно ли разбогатеть, просто убедительно играя роль успешного основателя стартапа, пишет «Кабинет инвестора».

Подробности

За три месяца Батлер испытал почти все популярные на сегодняшний день способы быстрого заработка. Он просил деньги у богачей, запускал мем-коин, продавал «смешные дорогие» вещи, заказывал платную публикацию о себе в Forbes, создавал бренд «нравственной моды», якобы изготовленной детьми-актерами, и даже запустил курс под названием «Идеи на миллион долларов».

Самая дерзкая часть челленджа — пранкер выставил на аукцион «10% себя», предложив инвесторам купить долю от всех его будущих доходов.

Покупатели нашлись быстро: ему заплатили 1 млн фунтов при условии, что он действительно запустит собственный мем-коин.

Таким образом, Батлер выполнил свою задачу и стал миллионером с нуля, доказав, что в мире хайпа и венчурных фантазий иногда достаточно просто убедительно выглядеть «следующим Илоном Маском».