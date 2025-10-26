Multi от Минфин
26 октября 2025, 9:16 Читати українською

Мировой объем активов, пригодных для инвестирования, достиг 200% глобального ВВП — Goldman Sachs

Мировой объем активов, пригодных для инвестирования, достиг $261 трлн, что примерно соответствует 200% глобального ВВП и на четверть превышает показатели 1990-х годов. Об этом говорится в новом обзоре Goldman Sachs, пишет Hugs.fund.

Мировой объем активов, пригодных для инвестирования, достиг $261 трлн, что примерно соответствует 200% глобального ВВП и на четверть превышает показатели 1990-х годов.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Аналитики объясняют: так называемый мировой портфель — синтетический срез всех доступных инвестиционных активов, вес которых постоянно меняется под влиянием макроэкономических циклов. К примеру, инфляция 1970-х усиливала золото, а технологический бум в конце 1990-х — акции.

Три ключевых тренда

Финансисты выделяют три структурных изменения на глобальном инвестрынке:

  1. Акции против облигаций: доля акций резко возросла после мирового финансового кризиса 2008 года, но все еще ниже пиковых уровней конца XX века.

  2. Доминирование США: американские активы как акции, так и долговые бумаги существенно усилили свои позиции и сейчас доминируют в мировом портфеле.

  3. Рост альтернатив: частные рынки, золото и криптовалюты увеличили вес по отношению к публичным рынкам, хотя пока остаются сравнительно небольшим сегментом.

Почему следовать эталону — не лучшая стратегия

Goldman Sachs отмечает, что такие эталоны как World Portfolio фактически формируют поведение инвесторов, ведь отражают «мировой средний» подход к алокации активов.

Механическое копирование структуры глобального портфеля может быть неоптимальным, ведь результаты существенно отличаются в зависимости от экономического цикла, денежно-кредитной политики, уровня инфляции и технологических трансформаций.

«Мировой портфель эволюционирует вместе с глобальной экономикой. Инвесторам нужно ориентироваться не только на его текущую структуру, но и на долгосрочные тренды и риски», — отмечают в банке.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
