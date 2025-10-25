Revolut получил лицензию MiCA на Кипре и анонсировал запуск криптоплатформы

Крупнейший финтех-компания Revolut получила лицензию на работу с криптовалютными активами (MiCA) от Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC), что позволяет ей предоставлять регулируемые криптоуслуги во всех 30 странах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Об этом пишет coindesk.

Детали

Revolut, который обслуживает более 65 миллионов клиентов по всему миру, заявил в четверг в электронном сообщении, что получение разрешения закрепляет их подход к криптовалюте, основанный на соблюдении нормативных требований.

Компания планирует запустить «Crypto 2.0» — расширенную платформу, включающую более 280 токенов, стейкинг без комиссии с вознаграждением до 22% годовых и прямые конверсии стейблкоинов в доллары США по курсу 1:1 без спреда, говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг.

Ход Revolut происходит на фоне введения MiCA вступает в силу по всей территории ЕС, меняя правила работы бирж и провайдеров кошельков. База компании на Кипре будет служить центром для ее криптоопераций в ЕЭЗ, опираясь на успех торговой платформы Revolut X и интеграцию криптовалют с кошельками, такими как MetaMask и Ledger.

«Получение лицензии отражает доверие CySEC к нашим нормативным стандартам», — заявил Костас Майкл, генеральный директор Revolut Digital Assets Europe.

«MiCA дает нам ясность для предоставления надежных, новейших криптовалютных продуктов для растущего сообщества цифровых финансов Европы».