FATF исключила из «серого списка» четыре африканские страны

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) исключила из своего «серого списка» Буркина-Фасо, Мозамбик, Нигерию и Южную Африку. Об этом сообщила президент организации Элиса де Анда Мадрасо по итогам пленарного заседания под председательством Мексики, передает Frank Media.

По словам Мадрасо, эти страны провели значительную работу по устранению уязвимостей в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Южная Африка, в частности, усовершенствовала инструменты для выявления подозрительных операций, Нигерия усилила межведомственную координацию, Мозамбик улучшил обмен финансовой разведывательной информацией, а Буркина-Фасо повысила уровень финансового надзора.

Президент группы отметила, что исключение этих стран стало результатом «устойчивых усилий национальных властей и поддержки со стороны глобального сообщества FATF». Новых стран в серый список внесено не было, уточнила Мадрасо.

Кроме того, добавила она, организация обновила свое публичное заявление в отношении Ирана и вновь призвала все юрисдикции применять эффективные контрмеры.