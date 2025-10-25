Европейский рынок труда теряет динамику. Что происходит

Тенденция замедления рынка труда, уже некоторое время наблюдающаяся в Западной Европе, дошла и до Польши. Компании стали осторожнее в формировании кадровой политики: сроки рассмотрения резюме кандидатов выросли, а темпы найма заметно замедлились. Об этом сообщает международная компания по трудоустройству Gremi Personal.

Что происходит на рынке труда

«Если в Германии уже фиксируются массовые увольнения персонала, то в Польше пока наблюдается лишь умеренный рост безработицы и продление времени поиска работы. Однако тенденция к замедлению рынка труда уже очевидна», — отмечает Ирина Серова, CBDO компании Gremi Personal.

По ее словам, процессы подбора персонала в польских компаниях увеличились примерно с 50 до 80 дней, а в редких случаях и до 100 дней. В то же время количество резюме на одну вакансию выросло вдвое.

«Если сначала тенденцию „охлаждения“ рынка труда почувствовали работники рабочих профессий, то сейчас и высококвалифицированные специалисты. Работодатели принимают решения более взвешенно и вводят дополнительные этапы проверки кандидатов», — отмечает Серова.

Эту тенденцию подтверждают и официальные данные: количество безработных в Польше на конец августа 2025 года достигло 857,3 тысячи человек — на 26,6 тысячи больше, чем в июле, и на 85 тысяч больше, чем в августе 2024 года. Особенно заметен рост безработицы среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, достигший 11,3%.

В странах Западной Европы подобные процессы стали наблюдаться раньше.

По данным Eurostat, уровень вакансий в еврозоне в первом квартале 2025 года снизился до 2,4% против 2,9% годом ранее. Наибольшее падение зафиксировано в Австрии и Греции (в обеих странах — 9 п.п.) и Швеции и Германии (по 8 п.п.). В Германии индекс найма упал до 93,7 пункта — минимума с 2020 года.

«Работодатели обычно сокращают наем задолго до того, как начинают увольнять персонал. Именно поэтому уровень вакансий один из самых чувствительных индикаторов состояния рынка труда. Сегодняшние данные указывают на то, что бизнес во всей Европе становится более осторожным. Для работников это может означать меньше возможностей сменить работу, более слабые позиции в переговорах по повышению зарплаты и увеличение сроков до повторного выхода на рынок труда при увольнении», — подчеркивает Серова.

По мнению эксперта, осторожность европейских компаний по найму персонала обусловлена общемировыми факторами: геополитической неопределенностью, замедлением промышленного производства в ЕС, а также ростом конкуренции со стороны китайских и американских компаний.

В то же время, по ее словам, польская экономика имеет преимущество над многими западноевропейскими благодаря диверсификации, гибкости и высокому уровню цифровой трансформации предприятий. Это позволяет польским компаниям быстрее адаптироваться к новым условиям и сохранять относительную стабильность даже в периоды спада.

«Польские работодатели сейчас демонстрируют сдержанную, но стратегическую позицию: не сокращают работников, а оптимизируют взвешенно процессы найма, чтобы оставаться конкурентными в случае ухудшения ситуации на рынке труда», — резюмирует Серова.