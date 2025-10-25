Как выбрать наиболее выгодный депозит до конца 2025 года: советы банкира

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 октября 2025, 10:57 Читати українською

Как выбрать наиболее выгодный депозит до конца 2025 года: советы банкира

Доходность гривневых депозитов будет оставаться на самом высоком уровне с 2023 года. В зависимости от срока вклада она может достигать 17% годовых. Об этом заявил директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

Доходность гривневых депозитов будет оставаться на самом высоком уровне с 2023 года.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Банкир напомнил, что сейчас самые высокие средние ставки по гривневым вкладам можно получить, разместив средства на срок 6−9 месяцев или на 1 год. Средняя доходность таких депозитов составляет 14,5% годовых, а максимальная — 16,5−17% годовых.

«Уже полгода гривневые депозиты остаются одним из самых простых и прибыльных механизмов для сохранения средств от инфляции. А в условиях ее снижения, которая по прогнозам по итогам октября в годовом измерении не превысит 11,5−12%, новые вкладчики смогут получить пассивный доход до 3%», — отметил эксперт.

Замотаев поделился ключевыми советами тем, кто планирует разместить свои средства на депозитах.

  • Перед тем, как выбрать гривневый вклад, важно сопоставить решение с собственными финансовыми целями. Если человек хочет перестраховаться от жизненных неожиданностей и не зависеть от долгого срока размещения, оптимальным выбором станут депозиты на 3−6 или 6−9 месяцев.

  • При выборе вклада следует оценивать ожидаемую доходность. К примеру: Депозиты на 3−6 месяцев приносят в среднем около 13−13,5% годовых; на 6−9 месяцев — средние ставки варьируются от 13,5% до 14,5%; на 9−12 месяцев — средние ставки составляют 13−13,5%; депозиты в год и более — 14−14,5%.

  • Следует учитывать, что из заявленных ставок доходности следует вычесть 23% необходимых налогов.

  • Кроме базовой ставки, следует обращать внимание на дополнительные бонусы для новых вкладчиков: «поздравительные» надбавки 0,5−1 п.п., выгодные условия пополнения или возможность досрочного расторжения договора.

  • Для того чтобы доход был «заметным», рекомендуется размещать от 20 до 50 тыс. грн.

  • Заявленная доходность банковских вкладов всегда приведена в годовом исчислении, поэтому при более коротких сроках нужно правильно перечислять доходы. Если условно предлагается ставка 17% годовых на вклад 6 месяцев, реально она составит 8,5%, из которых клиенту придется уплатить еще 23% налога — а это 1,95%. То есть заявленные 17% годовых фактически превращаются в «чистые» 6,55%.

Замотаев привел примеры доходов в зависимости от суммы, срока размещения средств и средней ставки депозита:

  • Вклад 20 тыс. грн на 3 месяца под 13% годовых (месячная ставка 1,08%, совокупная за срок — 3,25%) принесет 650 грн дохода, чистый доход после налога — 500,5 грн.

  • Вклад 20 тыс. грн на 6 месяцев под 14,5% годовых (месячная ставка 1,21%, совокупная — 7,25%) даст 1550 грн, чистый доход — 1116,5 грн.

  • Вклад 20 тыс. грн на 9 месяцев под 14,5% годовых (месячная ставка 1,21%, совокупная — 10,875%) обеспечит 2175 грн дохода, чистый — 1674,6 грн.

  • Вклад 20 тыс. грн на 1 год под 14,5% годовых (месячная ставка 1,21%, совокупная — 14,5%) принесет 2700 грн дохода, чистый доход — 2079 грн.

По его ожиданиям, при сохранении положительной экономической динамики, стабильной ситуации на валютном рынке и эффективного противодействия врагу вместе с безопасностью объектов энерго- и критической инфраструктуры, часть граждан, обычно в конце года покупают наличную валюту, может переориентироваться на гривневые депозиты.

«Пока предполагаем, что до 30% гривневых средств, полученных в конце года в виде бонусов, дивидендов и премий, могут быть направлены именно в гривневые депозиты. Это довольно большая доля, ведь в течение нескольких лет полномасштабной войны на покупку валюты для сохранения средств от обесценения тратилось до 90%».

Банкир также отмечает, что до конца года доходность гривневых вкладов останется более или менее устойчивой. В то же время, если официальный курс доллара будет на уровне 42,2−43 грн, а на мировых рынках соотношение доллара к евро не превысит 1,18 (то есть курс евро в Украине будет находиться в пределах 50−51 грн), это может стимулировать граждан более внимательно изучать депозитные предложения.

Оформить депозит с повышенным доходом

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами