Как выбрать наиболее выгодный депозит до конца 2025 года: советы банкира

Доходность гривневых депозитов будет оставаться на самом высоком уровне с 2023 года. В зависимости от срока вклада она может достигать 17% годовых. Об этом заявил директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

Подробности

Банкир напомнил, что сейчас самые высокие средние ставки по гривневым вкладам можно получить, разместив средства на срок 6−9 месяцев или на 1 год. Средняя доходность таких депозитов составляет 14,5% годовых, а максимальная — 16,5−17% годовых.

«Уже полгода гривневые депозиты остаются одним из самых простых и прибыльных механизмов для сохранения средств от инфляции. А в условиях ее снижения, которая по прогнозам по итогам октября в годовом измерении не превысит 11,5−12%, новые вкладчики смогут получить пассивный доход до 3%», — отметил эксперт.

Замотаев поделился ключевыми советами тем, кто планирует разместить свои средства на депозитах.

Перед тем, как выбрать гривневый вклад, важно сопоставить решение с собственными финансовыми целями. Если человек хочет перестраховаться от жизненных неожиданностей и не зависеть от долгого срока размещения, оптимальным выбором станут депозиты на 3−6 или 6−9 месяцев.

При выборе вклада следует оценивать ожидаемую доходность. К примеру: Депозиты на 3−6 месяцев приносят в среднем около 13−13,5% годовых; на 6−9 месяцев — средние ставки варьируются от 13,5% до 14,5%; на 9−12 месяцев — средние ставки составляют 13−13,5%; депозиты в год и более — 14−14,5%.

Следует учитывать, что из заявленных ставок доходности следует вычесть 23% необходимых налогов.

Кроме базовой ставки, следует обращать внимание на дополнительные бонусы для новых вкладчиков: «поздравительные» надбавки 0,5−1 п.п., выгодные условия пополнения или возможность досрочного расторжения договора.

Для того чтобы доход был «заметным», рекомендуется размещать от 20 до 50 тыс. грн.

Заявленная доходность банковских вкладов всегда приведена в годовом исчислении, поэтому при более коротких сроках нужно правильно перечислять доходы. Если условно предлагается ставка 17% годовых на вклад 6 месяцев, реально она составит 8,5%, из которых клиенту придется уплатить еще 23% налога — а это 1,95%. То есть заявленные 17% годовых фактически превращаются в «чистые» 6,55%.

Замотаев привел примеры доходов в зависимости от суммы, срока размещения средств и средней ставки депозита:

Вклад 20 тыс. грн на 3 месяца под 13% годовых (месячная ставка 1,08%, совокупная за срок — 3,25%) принесет 650 грн дохода, чистый доход после налога — 500,5 грн.

Вклад 20 тыс. грн на 6 месяцев под 14,5% годовых (месячная ставка 1,21%, совокупная — 7,25%) даст 1550 грн, чистый доход — 1116,5 грн.

Вклад 20 тыс. грн на 9 месяцев под 14,5% годовых (месячная ставка 1,21%, совокупная — 10,875%) обеспечит 2175 грн дохода, чистый — 1674,6 грн.

Вклад 20 тыс. грн на 1 год под 14,5% годовых (месячная ставка 1,21%, совокупная — 14,5%) принесет 2700 грн дохода, чистый доход — 2079 грн.

По его ожиданиям, при сохранении положительной экономической динамики, стабильной ситуации на валютном рынке и эффективного противодействия врагу вместе с безопасностью объектов энерго- и критической инфраструктуры, часть граждан, обычно в конце года покупают наличную валюту, может переориентироваться на гривневые депозиты.

«Пока предполагаем, что до 30% гривневых средств, полученных в конце года в виде бонусов, дивидендов и премий, могут быть направлены именно в гривневые депозиты. Это довольно большая доля, ведь в течение нескольких лет полномасштабной войны на покупку валюты для сохранения средств от обесценения тратилось до 90%».

Банкир также отмечает, что до конца года доходность гривневых вкладов останется более или менее устойчивой. В то же время, если официальный курс доллара будет на уровне 42,2−43 грн, а на мировых рынках соотношение доллара к евро не превысит 1,18 (то есть курс евро в Украине будет находиться в пределах 50−51 грн), это может стимулировать граждан более внимательно изучать депозитные предложения.