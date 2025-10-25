є-ТЦК: В Украине с 1 ноября меняется порядок оформления отсрочек

С 1 ноября 2025 г. в Украине начинают действовать новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Они направлены на повышение прозрачности, борьбу с коррупцией, упрощение процесса и переход в цифровую систему оформления. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Подробности

Изменения в постановление Кабмина № 560 предусматривают автоматическое продление отсрочек, цифровую форму как основной способ оформления, а также перенос подачи бумажных документов в Центры предоставления административных услуг (ЦНАП).

«Новые правила оформления и продления отсрочек делают процесс максимально прозрачным. В то же время, мы убираем лишние бумаги и обращения, чтобы ТЦК могли сосредоточиться на задачах мобилизации. Более 600 тысяч отсрочек продолжатся без дополнительных действий граждан и очередей в территориальных центрах», — подчеркнул министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

«Автоматическое продолжение и цифровой формат устраняют риски злоупотреблений и экономят время. Более 80% отсрочек уже доступны для оформления онлайн, большинство из них будет продолжаться автоматически на основе уже имеющихся у государства данных. Сервис подачи документов на отсрочку будет доступен в любом удобном ЦНАПе», — отметила Оксана Ферчук, заместитель Министра обороны по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.