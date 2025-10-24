Инвестбанкир с украинским опытом станет новым премьером Молдовы

Президент Молдовы Мая Санду выдвинула кандидатуру Александра Мунтяну, американца молдавского происхождения с многолетним опытом работы в Украине, на пост премьер-министра. Соответствующий указ был подписан после консультаций с парламентскими фракциями. Об этом сообщила пресс-служба президента Молдовы 24 октября, передает Лига.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Опытный инвестбанкир с украинским бэкграундом

Александр Мунтяну более двадцати лет проживает и работает в Украине и регионе Восточной Европы. Он имеет значительный опыт в инвестиционной сфере, руководил проектами в известных фондах WNISEF/Horizon Capital и Dragon Capital. В настоящее время Мунтяну возглавляет собственную инвестиционную компанию 4i Capital Partners. Помимо финансового сектора, он также является совладельцем украинской компании «ВГП», которая производит санитарно-гигиеническую продукцию под брендами «Ruta» и «Fesko».

Активная общественная позиция

Кандидат в премьеры известен своим активным участием в общественной жизни. Он был одним из основателей Американской торговой палаты в Молдове (AmCham Moldova) и более 25 лет возглавляет культурно-образовательную организацию Alliance Française of Moldova в качестве президента-основателя. Мунтяну также является сопредседателем бизнес-консультативного совета Юго-Восточной Европы и Евразии. В настоящее время он входит в Совет директоров Печерской международной школы в Киеве, где занимает должность казначея и возглавляет Комитет по финансам и рискам.

Процедура назначения и задачи правительства

Теперь Александр Мунтяну имеет 15 дней, чтобы сформировать команду и разработать программу деятельности правительства. После этого он представит их парламенту для получения вотума доверия.

Мая Санду выразила надежду, что новое правительство сосредоточится на защите мира, подготовке страны к вступлению в ЕС, укреплении экономики и повышении уровня жизни граждан.

Предыдущий премьер-министр Дорин Речан завершил свой мандат 13 октября и отказался возглавлять новый кабинет.