Инвестбанкир с украинским опытом станет новым премьером Молдовы

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 октября 2025, 19:16 Читати українською

Инвестбанкир с украинским опытом станет новым премьером Молдовы

Президент Молдовы Мая Санду выдвинула кандидатуру Александра Мунтяну, американца молдавского происхождения с многолетним опытом работы в Украине, на пост премьер-министра. Соответствующий указ был подписан после консультаций с парламентскими фракциями. Об этом сообщила пресс-служба президента Молдовы 24 октября, передает Лига.

Президент Молдовы Мая Санду выдвинула кандидатуру Александра Мунтяну, американца молдавского происхождения с многолетним опытом работы в Украине, на пост премьер-министра.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Опытный инвестбанкир с украинским бэкграундом

Александр Мунтяну более двадцати лет проживает и работает в Украине и регионе Восточной Европы. Он имеет значительный опыт в инвестиционной сфере, руководил проектами в известных фондах WNISEF/Horizon Capital и Dragon Capital. В настоящее время Мунтяну возглавляет собственную инвестиционную компанию 4i Capital Partners. Помимо финансового сектора, он также является совладельцем украинской компании «ВГП», которая производит санитарно-гигиеническую продукцию под брендами «Ruta» и «Fesko».

Активная общественная позиция

Кандидат в премьеры известен своим активным участием в общественной жизни. Он был одним из основателей Американской торговой палаты в Молдове (AmCham Moldova) и более 25 лет возглавляет культурно-образовательную организацию Alliance Française of Moldova в качестве президента-основателя. Мунтяну также является сопредседателем бизнес-консультативного совета Юго-Восточной Европы и Евразии. В настоящее время он входит в Совет директоров Печерской международной школы в Киеве, где занимает должность казначея и возглавляет Комитет по финансам и рискам.

Процедура назначения и задачи правительства

Теперь Александр Мунтяну имеет 15 дней, чтобы сформировать команду и разработать программу деятельности правительства. После этого он представит их парламенту для получения вотума доверия.

Мая Санду выразила надежду, что новое правительство сосредоточится на защите мира, подготовке страны к вступлению в ЕС, укреплении экономики и повышении уровня жизни граждан.

Предыдущий премьер-министр Дорин Речан завершил свой мандат 13 октября и отказался возглавлять новый кабинет.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами