Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) официально изменила название на Национальную ассоциацию банков Украины, сохранив при этом аббревиатуру НАБУ. Соответствующие изменения уже внесены в государственный реестр. На общем собрании Ассоциации, состоявшемся в начале недели, председатель Совета НАБУ Владимир Мудрый отметил, что новое название лучше отражает сущность и ответственность организации. Об этом сообщила ассоциация 24 октября, передает «Интерфакс-Украина»
Независимая ассоциация банков Украины стала Национальной: НАБУ меняет название
«Нас уже давно называют Национальной ассоциацией банков Украины, и это отражает нашу сущность и ответственность», — пояснил Владимир Мудрый. Он добавил, что англоязычное название теперь также звучит как National Association of Banks of Ukraine (NABU), что соответствует украинской аббревиатуре.
Среди ключевых приоритетов работы НАБУ на 2026 год определены:
- Расширение сотрудничества с государственными органами и международными финансовыми институтами (МФИ), в частности с ЕБРР, МФК, МВФ и Всемирным банком.
- Углубление взаимодействия с банковскими ассоциациями европейских стран.
- Развитие кредитования, включая ипотечное, консорциумное, факторинговое и проектное финансирование.
Особое внимание Ассоциация будет уделять развитию рынка капиталов, внедрению норм европейского регулирования и «зеленой» финансовой повестке.
