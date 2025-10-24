Независимая ассоциация банков Украины стала Национальной: НАБУ меняет название

Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) официально изменила название на Национальную ассоциацию банков Украины, сохранив при этом аббревиатуру НАБУ. Соответствующие изменения уже внесены в государственный реестр. На общем собрании Ассоциации, состоявшемся в начале недели, председатель Совета НАБУ Владимир Мудрый отметил, что новое название лучше отражает сущность и ответственность организации. Об этом сообщила ассоциация 24 октября, передает «Интерфакс-Украина»