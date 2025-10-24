Курс украинской гривны по парам с долларом США и евро снизился на межбанке в пятницу, 24 октября. Европейская валюта выросла на 24 копейки, а доллар выше 42 гривен. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Гривна упала на межбанке в пятницу
|
Открытие 24 октября
|
Закрытие 24 октября
|
Изменения
|
41,90/41,93
|
42,06/42,09
|
16 /16
|
48,67/48,69
|
48,91/48,93
|
24/24
Официальный курс: доллар — 41,9969 грн, евро — 48,7668грн.
Средний курс в банках: 41,65−42,15 грн/доллар, 48,42−49,08 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,10−42,20, евро — 49,00−49,23 грн.
Источник: Минфин
