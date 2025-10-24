Multi от Минфин
українська
24 октября 2025, 17:10

JPMorgan позволит использовать биткоин и Ethereum в качестве залога для кредитов — Bloomberg

JPMorgan Chase & Co. планирует разрешить институциональным клиентам использовать свои активы в биткоинах и Ethereum в качестве залога для получения кредитов уже до конца этого года. Это решение является значительным шагом к интеграции криптовалют в ключевые финансовые системы Уолл-Стрит. Об этом сообщает Bloomberg.

JPMorgan Chase & Co.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Глобальная программа будет предусматривать использование услуг стороннего кастодиана для обеспечения сохранения заложенных токенов, сообщили источники, осведомленные по этому вопросу. Этот шаг является логическим продолжением предыдущего решения JPMorgan принимать как залог криптовалютного ETF.

Представитель JPMorgan отказался от комментариев.

Это подчеркивает, как быстро криптовалюта вовлекается в основу финансовой системы. На фоне ралли биткоина в этом году и ослабления регуляторных ограничений со стороны администрации президента США Дональда Трампа крупные банки начинают интегрировать цифровые активы глубже в свою кредитную деятельность.

Для JPMorgan это имеет и символическое, и функциональное значение: банк, чей генеральный директор, Джейми Даймон, ранее называвший биткоин «раздутым мошенничеством», больше не рассматривает криптовалюту как маргинальный актив. Она будет использоваться в качестве обеспечения для кредита — так же как акции, облигации, золото и другие традиционные активы.

Широкая интеграция рынка

JPMorgan далеко не единственный крупный игрок на Уолл-Стрит, который активно углубляется в цифровые активы. Прокриптовалютная позиция администрации Трампа и дальнейшее смягчение регулирования помогли финансовым гигантам чувствовать себя более комфортно со связанными рисками.

Morgan Stanley планирует разрешить клиентам своей платформы E*Trade получить доступ к популярным криптовалютам уже в первой половине следующего года.

Другие компании, включая State Street Corp., Bank of New York Mellon Corp. и Fidelity, также предлагают услуги, такие как кастодиальное хранение криптоактивов.

Хотя JPMorgan впервые рассматривал возможность кредитования под залог биткоина еще в 2022 году, проект тогда был отложен. Однако с тех пор спрос клиентов на криптоуслуги на Уолл-Стрит резко возрос благодаря росту рынка и ослаблению регулирования.

И хотя недавно рынок испытал значительное падение, в начале этого месяца биткоин достиг рекордного уровня в $126 251. На момент написания новости первая криптовалюта торгуется на уровне $111 385.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
