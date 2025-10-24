Официальный курс доллара вырос до 42 грн

Нацбанк Украины установил новые курсы валют на понедельник, 27 октября. Согласно данным на сайте регулятора, доллар подорожал до 42 гривен.

На понедельник НБУ установил такой курс доллара: 41,9969 грн. Это на 10 копеек больше, чем в пятницу (41,8970).

Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).

В то же время курс евро на понедельник был установлен на отметке — 48,7668, что на 22 копейки больше, чем в пятницу (48,5502).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Курс польского злотого

НБУ на понедельник установил такой курс польского злотого: 11,4654 (в пятницу курс был 11,4931).

