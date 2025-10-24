Национальный банк Украины обновил порядок проведения выездного и безвыездного мониторинга объектов оверсайта платежной инфраструктуры. Изменения, закрепленные постановлением № 129 от 20 октября 2025 года, вступают в силу с 25 октября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ обновил правила мониторинга платежной инфраструктуры: Усиление оверсайта и борьба с нарушениями
Основная цель обновления — приведение порядка в соответствие с последними изменениями в законодательстве и Положении о применении мер влияния НБУ на объекты оверсайта (обновленном в январе 2025 года).
Ключевые изменения в мониторинге
НБУ осуществил ряд важных уточнений, усиливающих эффективность контроля за платежной инфраструктурой:
- Уточнение перечня объектов оверсайта: Из перечня исключены плательщики и эмитенты электронных денег, работающие за пределами платежных систем, поскольку они отныне находятся под исключительной компетенцией надзора.
- Детализация мониторинга: Уточнена система показателей безвыездного мониторинга и порядок его проведения для системно важных платежных систем, важных платежных систем и важных технологических операторов.
- Определение «существенных отклонений»: Уточнен термин «существенные отклонения показателей деятельности объекта оверсайта» при представлении статистической отчетности в НБУ.
- НБУ получил возможность оформлять материалы административного производства относительно применения мер воздействия к объекту оверсайта в случае выявления нарушений по результатам мониторинга.
- Унификация сроков: Унифицированы требования и сроки оформления документов по результатам выездного мониторинга и обмена ими с объектом оверсайта.
Начало административного производства
Новые нормы четко определяют день начала административного производства о применении меры воздействия. Это происходит со дня составления НБУ:
- Справки об обнаруженных нарушениях (по результатам безвыездного мониторинга).
- Справка о выездном мониторинге объекта оверсайта.
- Акта о создании помех проведению выездного мониторинга.
Оверсайт платежной инфраструктуры
Оверсайт платежной инфраструктуры — деятельность Национального банка с целью обеспечения непрерывного, надежного и эффективного функционирования платежной инфраструктуры, включающего:
- мониторинг платежной инфраструктуры;
- оценка платежной инфраструктуры на соответствие требованиям законодательства и международным стандартам оверсайта;
- установление требований и ограничений по деятельности платежной инфраструктуры;
- предоставление рекомендаций по усовершенствованию деятельности платежной инфраструктуры и/или применения мер воздействия.
Источник: Минфин
