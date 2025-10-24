Multi от Минфин
українська
24 октября 2025, 15:48

НБУ обновил правила мониторинга платежной инфраструктуры: Усиление оверсайта и борьба с нарушениями

Национальный банк Украины обновил порядок проведения выездного и безвыездного мониторинга объектов оверсайта платежной инфраструктуры. Изменения, закрепленные постановлением № 129 от 20 октября 2025 года, вступают в силу с 25 октября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк Украины обновил порядок проведения выездного и безвыездного мониторинга объектов оверсайта платежной инфраструктуры.
Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Основная цель обновления — приведение порядка в соответствие с последними изменениями в законодательстве и Положении о применении мер влияния НБУ на объекты оверсайта (обновленном в январе 2025 года).

Ключевые изменения в мониторинге

НБУ осуществил ряд важных уточнений, усиливающих эффективность контроля за платежной инфраструктурой:

  • Уточнение перечня объектов оверсайта: Из перечня исключены плательщики и эмитенты электронных денег, работающие за пределами платежных систем, поскольку они отныне находятся под исключительной компетенцией надзора.
  • Детализация мониторинга: Уточнена система показателей безвыездного мониторинга и порядок его проведения для системно важных платежных систем, важных платежных систем и важных технологических операторов.
  • Определение «существенных отклонений»: Уточнен термин «существенные отклонения показателей деятельности объекта оверсайта» при представлении статистической отчетности в НБУ.
  • НБУ получил возможность оформлять материалы административного производства относительно применения мер воздействия к объекту оверсайта в случае выявления нарушений по результатам мониторинга.
  • Унификация сроков: Унифицированы требования и сроки оформления документов по результатам выездного мониторинга и обмена ими с объектом оверсайта.

Начало административного производства

Новые нормы четко определяют день начала административного производства о применении меры воздействия. Это происходит со дня составления НБУ:

  • Справки об обнаруженных нарушениях (по результатам безвыездного мониторинга).
  • Справка о выездном мониторинге объекта оверсайта.
  • Акта о создании помех проведению выездного мониторинга.

Оверсайт платежной инфраструктуры

Оверсайт платежной инфраструктуры — деятельность Национального банка с целью обеспечения непрерывного, надежного и эффективного функционирования платежной инфраструктуры, включающего:

  • мониторинг платежной инфраструктуры;
  • оценка платежной инфраструктуры на соответствие требованиям законодательства и международным стандартам оверсайта;
  • установление требований и ограничений по деятельности платежной инфраструктуры;
  • предоставление рекомендаций по усовершенствованию деятельности платежной инфраструктуры и/или применения мер воздействия.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
