НБУ обновил правила мониторинга платежной инфраструктуры: Усиление оверсайта и борьба с нарушениями

Национальный банк Украины обновил порядок проведения выездного и безвыездного мониторинга объектов оверсайта платежной инфраструктуры. Изменения, закрепленные постановлением № 129 от 20 октября 2025 года, вступают в силу с 25 октября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Основная цель обновления — приведение порядка в соответствие с последними изменениями в законодательстве и Положении о применении мер влияния НБУ на объекты оверсайта (обновленном в январе 2025 года).

Ключевые изменения в мониторинге

НБУ осуществил ряд важных уточнений, усиливающих эффективность контроля за платежной инфраструктурой:

Уточнение перечня объектов оверсайта: Из перечня исключены плательщики и эмитенты электронных денег, работающие за пределами платежных систем, поскольку они отныне находятся под исключительной компетенцией надзора.

Детализация мониторинга: Уточнена система показателей безвыездного мониторинга и порядок его проведения для системно важных платежных систем, важных платежных систем и важных технологических операторов.

Определение «существенных отклонений»: Уточнен термин «существенные отклонения показателей деятельности объекта оверсайта» при представлении статистической отчетности в НБУ.

НБУ получил возможность оформлять материалы административного производства относительно применения мер воздействия к объекту оверсайта в случае выявления нарушений по результатам мониторинга.

Унификация сроков: Унифицированы требования и сроки оформления документов по результатам выездного мониторинга и обмена ими с объектом оверсайта.

Начало административного производства

Новые нормы четко определяют день начала административного производства о применении меры воздействия. Это происходит со дня составления НБУ:

Справки об обнаруженных нарушениях (по результатам безвыездного мониторинга).

Справка о выездном мониторинге объекта оверсайта.

Акта о создании помех проведению выездного мониторинга.

Оверсайт платежной инфраструктуры

Оверсайт платежной инфраструктуры — деятельность Национального банка с целью обеспечения непрерывного, надежного и эффективного функционирования платежной инфраструктуры, включающего: