Правительство выделит 15 млрд грн госгарантий для кредитования бизнеса

Кабинет Министров Украины одобрил проект, расширяющий программу предоставления государственных гарантий на портфельной основе, выделив на это почти 15 млрд гривен. Этот шаг, разработанный Министерством финансов, направлен на стимулирование банков к более активному предоставлению кредитов микро-, малому и среднему бизнесу. Об этом сообщает Министерство финансов.

Как будет работать механизм поддержки

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, этот инструмент позволяет государству взять на себя часть обязательств по портфелю кредитов, что снижает риски для банков.

«Государственные гарантии на портфельной основе — это инструмент поддержки микро-, малого и среднего бизнеса, который позволяет предпринимателям получать кредиты на более выгодных условиях. Государство берет на себя частичное обязательство по портфелю кредитов, что стимулирует банки активнее кредитовать предпринимателей даже в сложных условиях военного времени», — отметил Марченко.

Кто получит гарантии

Общий предельный объем государственных гарантий, которые будут предоставлены в 2025 году, составит 14,99 млрд грн. Эти средства распределены между 17 банками, прошедшими отбор:

Принятое постановление дает право министру финансов заключать с этими банковскими учреждениями соответствующие сделки.

Результаты работы программы

Инструмент государственных гарантий на портфельной основе действует в Украине с декабря 2020 года. За это время, по данным Минфина, было выдано 50 593 кредита на общую сумму 163,5 млрд гривен.

Только в сентябре 2025 года предприниматели в рамках программы получили 506 кредитов на сумму более 1,7 млрд грн. При этом доля обязательств по основному долгу, которую покрыло государство, составила 0,9 млрд гривен.