українська
24 октября 2025, 13:55

Коррупция в налоговой: разоблачен конвертационный центр с оборотом 15 миллиардов

НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили бывших руководителей Государственной налоговой службы Украины и заместителя начальника Главного управления ГНС в Полтавской области на злоупотреблении служебным положением в интересах преступной организации. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили бывших руководителей Государственной налоговой службы Украины и заместителя начальника Главного управления ГНС в Полтавской области на злоупотреблении служебным положением в интересах преступной организации.
Фото: НАБУ

По данным следствия, ее участники создали конвертационный центр и привлекли более 200 подконтрольных компаний для реализации схемы по минимизации налоговых платежей.

Как работала схема

Механизм преступления предполагал:

  • составление подконтрольными компаниями ложных налоговых накладных по хозяйственным отношениям с реальными предприятиями;
  • регистрацию накладных в Едином реестре налоговых накладных;
  • использование накладных реальных предприятий для уменьшения своих налоговых обязательств.

В течение 2020−2023 годов конвертационный центр составил налоговые накладные с ложными данными по поставкам товаров и услуг на общую сумму 15 млрд грн, а «схемный» налог на добавленную стоимость составил более 2,3 млрд грн.

Следствие установило, что и.о. председателя Государственной налоговой службы Украины способствовал беспрепятственной деятельности конвертационного центра, а заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области, возглавлявшая комиссию по остановке регистрации налоговых накладных, обеспечивала принятие решений в пользу компаний конвертационного центра.

В результате сделки реальные предприятия безосновательно не уплатили в государственный бюджет 147 млн грн.

Преступная организация действовала с высоким уровнем координации и продуманной конспирацией, используя удаленные зарубежные серверы для хранения документов, многочисленные VPN-настройки для маскировки IP-адресов, номера иностранных мобильных операторов, а также подкуп и давление на подставных должностных лиц обществ.

Детективы нашли и дешифровали детальный учет неправомерной выгоды, который вели должностные лица ГНС.

О подозрении сообщили 11 лицам.

Квалификация: ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 У К Украины.

Руководитель конвертационного центра задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при попытке выезда из Украины.

Отметим, что в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 2

zevs1
zevs1
24 октября 2025, 14:38
Раз коррупция вышла на самих себя,то пора внедренять налог с транзакции 2% в мирное время и 3% в военное время где банки будут в автоматическом режиме осуществлять сбор в пользу бюджета и можно закрывать налоговую инспекцию оставить БЕП по контролю за акцизом и всё.
TAN72
TAN72
24 октября 2025, 15:28
Если,копнуть, то в любом госучреждении есть такое.
