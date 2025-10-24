НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили бывших руководителей Государственной налоговой службы Украины и заместителя начальника Главного управления ГНС в Полтавской области на злоупотреблении служебным положением в интересах преступной организации. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Коррупция в налоговой: разоблачен конвертационный центр с оборотом 15 миллиардов
По данным следствия, ее участники создали конвертационный центр и привлекли более 200 подконтрольных компаний для реализации схемы по минимизации налоговых платежей.
Как работала схема
Механизм преступления предполагал:
- составление подконтрольными компаниями ложных налоговых накладных по хозяйственным отношениям с реальными предприятиями;
- регистрацию накладных в Едином реестре налоговых накладных;
- использование накладных реальных предприятий для уменьшения своих налоговых обязательств.
В течение 2020−2023 годов конвертационный центр составил налоговые накладные с ложными данными по поставкам товаров и услуг на общую сумму 15 млрд грн, а «схемный» налог на добавленную стоимость составил более 2,3 млрд грн.
Следствие установило, что и.о. председателя Государственной налоговой службы Украины способствовал беспрепятственной деятельности конвертационного центра, а заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области, возглавлявшая комиссию по остановке регистрации налоговых накладных, обеспечивала принятие решений в пользу компаний конвертационного центра.
В результате сделки реальные предприятия безосновательно не уплатили в государственный бюджет 147 млн грн.
Преступная организация действовала с высоким уровнем координации и продуманной конспирацией, используя удаленные зарубежные серверы для хранения документов, многочисленные VPN-настройки для маскировки IP-адресов, номера иностранных мобильных операторов, а также подкуп и давление на подставных должностных лиц обществ.
Детективы нашли и дешифровали детальный учет неправомерной выгоды, который вели должностные лица ГНС.
О подозрении сообщили 11 лицам.
Квалификация: ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369
Руководитель конвертационного центра задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при попытке выезда из Украины.
Отметим, что в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
