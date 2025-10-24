Коррупция в налоговой: разоблачен конвертационный центр с оборотом 15 миллиардов

НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили бывших руководителей Государственной налоговой службы Украины и заместителя начальника Главного управления ГНС в Полтавской области на злоупотреблении служебным положением в интересах преступной организации. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, ее участники создали конвертационный центр и привлекли более 200 подконтрольных компаний для реализации схемы по минимизации налоговых платежей.

Как работала схема

Механизм преступления предполагал:

составление подконтрольными компаниями ложных налоговых накладных по хозяйственным отношениям с реальными предприятиями;

регистрацию накладных в Едином реестре налоговых накладных;

использование накладных реальных предприятий для уменьшения своих налоговых обязательств.

В течение 2020−2023 годов конвертационный центр составил налоговые накладные с ложными данными по поставкам товаров и услуг на общую сумму 15 млрд грн, а «схемный» налог на добавленную стоимость составил более 2,3 млрд грн.

Следствие установило, что и.о. председателя Государственной налоговой службы Украины способствовал беспрепятственной деятельности конвертационного центра, а заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области, возглавлявшая комиссию по остановке регистрации налоговых накладных, обеспечивала принятие решений в пользу компаний конвертационного центра.

В результате сделки реальные предприятия безосновательно не уплатили в государственный бюджет 147 млн грн.

Преступная организация действовала с высоким уровнем координации и продуманной конспирацией, используя удаленные зарубежные серверы для хранения документов, многочисленные VPN-настройки для маскировки IP-адресов, номера иностранных мобильных операторов, а также подкуп и давление на подставных должностных лиц обществ.

Детективы нашли и дешифровали детальный учет неправомерной выгоды, который вели должностные лица ГНС.

О подозрении сообщили 11 лицам.

Квалификация: ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 У К Украины .

Руководитель конвертационного центра задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при попытке выезда из Украины.

Отметим, что в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.