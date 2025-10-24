Uber заплатит водителям по $4000, чтобы ускорить переход на электромобили

Uber предлагает водителям гранты в размере $4000, чтобы стимулировать их переход с бензиновых автомобилей на электрокары. Этот шаг является частью амбициозной цели компании достичь 100% поездок на таких машинах к 2030 году и является прямой реакцией на недавнюю отмену ключевых государственных льгот в США. Об этом пишет The Verge.

Компания меняет свой подход к электрификации. Ранее, в 2020 году, Uber заявлял, что не будет напрямую платить водителям за переход на электромобили. Теперь компания изменила это решение, надеясь, что прямые выплаты помогут ускорить внедрение EV.

Причиной изменения политики стало недавнее прекращение действия федеральной налоговой льготы в США, которая составляла $7500 на новые электромобили. Ожидается, что это существенно ударит по продажам EV и затруднит водителям Uber переход на новый транспорт, сохраняя при этом свои расходы на должном уровне.

Новое предложение Uber призвано смягчить этот удар. Грант в $4000 равен сумме льготы, которая ранее действовала на покупку подержанных электромобилей.