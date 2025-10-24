Швейцария упростила трудоустройство украинцев со статусом защиты S

22 октября Федеральный Совет принял решение , существенно упрощающее доступ к рынку труда для лиц со статусом S. Отныне разрешение на работу больше не нужно — вместо этого работодатели подают простое онлайн-сообщение о начале или завершении трудовых отношений через портал «EasyGov.swiss».

Это решение снимает административные барьеры, ускоряет процесс трудоустройства и открывает больше возможностей для находящихся под временной защитой украинцев в Швейцарии.

Изменения официально вступят в силу 1 декабря 2025 года, но уже с 23 октября 2025 года новая система сообщений начнет действовать.

Стимулирование к интеграции

Лица, нуждающиеся в защите и получающие социальную помощь, теперь могут быть обязаны участвовать в мероприятиях по профессиональной интеграции или реинтеграции.

Это положение уже применяется к признанным беженцам и лицам с временным видом на жительство. В случае невыполнения этой обязанности социальные выплаты могут быть сокращены.