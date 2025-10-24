В Украине хотят узаконить дистанционный найм на работу

В Украине предложили внести изменения в трудовое законодательство, чтобы позволить компаниям нанимать сотрудников дистанционно, используя только электронную подпись. Это должно устранить требование физического присутствия работника и представления им бумажного паспорта для удостоверения личности. Соответствующий законопроект (№ 14141 от 22.10.2025 г. ) зарегистрировали в Верховной Раде трое народных депутатов, среди которых и председатель парламентского социального комитета Галина Третьякова. Об этом сообщает ligazakon.net 24 октября.

Что известно

Авторы инициативы объясняют, что из-за войны миллионы граждан вынуждены работать удаленно. Значительная часть экономически активного населения находится за пределами своих домов или даже за границей.

В таких условиях требование физического присутствия и представления бумажного паспорта при трудоустройстве создает значительные препятствия для реализации конституционного права на труд. По мнению депутатов, действующая норма статьи 24 Кодекса законов о труде (КЗоТ), требующая паспорт для бумажных договоров, не учитывает возможности современных технологий.

Как будет работать найм через интернет

Законопроект предлагает дополнить статью 24 КЗоТ новым положением. Согласно ему, при заключении трудового договора в электронной форме представление бумажных документов, удостоверяющих личность, не будет требоваться.

Для идентификации работника будет достаточно его квалифицированной (КЭП) или усовершенствованной (УЭП) электронной подписи. Авторы законопроекта отмечают, что такая подпись формируется только после прохождения лицом процедуры идентификации высокого уровня доверия.

Они также ссылаются на действующий закон «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах», статья 18 которого уже сейчас приравнивает квалифицированную электронную подпись по юридической силе к собственноручной.