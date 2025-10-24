Multi от Минфин
українська
24 октября 2025, 11:17

Санкции США ударили по Кремлю: Китай останавливает закупки российской нефти

Государственные нефтяные компании Китая, в частности Sinopec, отменили часть закупок российской нефти, транспортируемой по морю. Это решение стало прямой реакцией на внесение США в «черный список» двух энергетических гигантов РФ — «Роснефти» и «Лукойла», что привело к серьезным сбоям на мировом рынке нефти. Об этом сообщает Bloomberg 24 октября.

Государственные нефтяные компании Китая, в частности Sinopec, отменили часть закупок российской нефти, транспортируемой по морю.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Оценка рисков и остановка импорта

Китайцы начали анализировать новые американские ограничения, а также аналогичные санкции со стороны ЕС. Как сообщают источники, компании приостановили закупки некоторых спотовых партий, преимущественно сорта ESPO, отгружаемого с Дальнего Востока России.

Пекин официально выступил против этого шага. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел заявил, что «Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве».

Несмотря на это, президент США Дональд Трамп планирует обсудить вопрос закупки Китаем российской нефти со своим коллегой Си Цзиньпином на встрече в Южной Корее на следующей неделе.

Изменение стратегии США

Новая волна санкций США, направленная против двух крупнейших производителей России, имеет целью усилить давление на Москву для прекращения войны в Украине. Министерство финансов США обвинило Россию в «отсутствии серьезной приверженности мирному процессу». Это первые крупные штрафные меры против Москвы после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе.

Этот шаг знаменует собой серьезное изменение в западной политике. Ранее она заключалась в попытках ограничить доходы Кремля с помощью «ценового потолка», который был разработан, чтобы предотвратить перебои в мировых поставках и скачки цен.

В ответ президент России Владимир Путин заявил, что санкции «действительно будут иметь определенные серьезные последствия для нас, но в целом они не окажут значительного влияния на наше экономическое благосостояние». У Москвы есть около месяца, прежде чем ограничения вступят в полную силу.

Влияние на рынок и потоки

Мировой рынок нефти отреагировал на санкции стремительным ростом: фьючерсы на нефть марки Brent за неделю выросли более чем на 7%. В пятницу мировой эталон стабилизировался около отметки $66 за баррель, хотя с начала года цены остаются на 12% ниже.

Государственные китайские покупатели импортируют более 400 000 баррелей российской морской нефти в сутки, что составляет до 40% от общего объема, поступающего судами. Ожидается, что теперь эти потоки упадут.

Кроме Китая, ожидается также резкое падение поставок в Индию, другого ключевого покупателя российской нефти.

Частные НПЗ и альтернативы

Эксперты отмечают, что китайские государственные компании теперь могут искать более дешевые альтернативы, сокращать объемы переработки или начинать незапланированные технические работы, поскольку сорта из Ближнего Востока и Западной Африки станут дороже из-за спроса со стороны Индии.

В то же время реакция частного сектора может быть другой. «Государственные компании могут сократить закупки российской нефти, но частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) вряд ли пострадают», — считает Эмма Ли, ведущий аналитик Vortexa Ltd.

О санкциях

Внесение «Роснефти» и «Лукойла» в «черный список» фактически запрещает любым американским и европейским компаниям иметь с ними дело, независимо от цены. Поскольку мировая торговля нефтью критически зависит от западного страхования, финансирования (в долларах) и логистики, государственные компании Китая, такие как Sinopec, вынуждены немедленно остановить закупки, чтобы не попасть под вторичные санкции США.

Автор:
Ярослав Голобородько
