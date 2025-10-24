НБУ считает ослабление гривны на 1,5% в октябре сезонным и контролируемым

Ослабление гривны, наблюдаемое в октябре, является сезонным колебанием, а ситуация на валютном рынке остается полностью контролируемой. Несмотря на то, что с начала месяца национальная валюта подешевела на 1,5%, в годовом измерении она демонстрирует укрепление на 0,65%. Об этом заявил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий во время брифинга .

Политика управляемой гибкости

Юрий Гелетий пояснил, что динамика курса в течение года оставалась управляемой. После непродолжительного ослабления в начале года, предложение валюты на рынке постепенно выросло, что позволило гривне перейти к стабильному «боковому тренду» (движению без резких скачков или падений).

Он подчеркнул, что Нацбанк и в дальнейшем будет придерживаться политики «управляемой гибкости» курса. По его словам, такой подход способствует достижению главной цели регулятора — снижению инфляции до 5%.

Влияние мировых рынков

В то же время колебания гривны соответствуют общемировым тенденциям, отметил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

«Колебания гривны согласуются с общемировыми тенденциями: ослабление доллара США к евро влияет на динамику гривны, и такое взаимодействие является естественным для рынка», — сказал Николайчук.

Он также добавил, что все большая доля внешнеторговых расчетов Украины происходит в евро, и это также влияет на структуру и динамику валютного рынка.