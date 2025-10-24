Кабмин выделил из резервного фонда более 8 миллиардов на закупку газа для отопительного сезона

Кабинет Министров Украины принял решение о выделении 8,4 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета. Денежные средства направлены на обеспечение стабильного прохождения отопительного сезона 2025/2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.