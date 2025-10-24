Кабинет Министров Украины принял решение о выделении 8,4 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета. Денежные средства направлены на обеспечение стабильного прохождения отопительного сезона 2025/2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Кабмин выделил из резервного фонда более 8 миллиардов на закупку газа для отопительного сезона
Эти средства получит НАК «Нафтогаз Украины» для закупки импортного природного газа.
Финансирование имеет ключевое значение для:
- Избегание перебоев в теплоснабжении и обеспечение бесперебойной работы больниц, школ и жилых домов зимой.
- Уменьшение рисков чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
- Своевременная подготовка необходимых запасов газа к зиме.
- Поддержание стабильной работы всей энергосистемы страны в условиях военного положения.
Заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов подчеркнул, что бесперебойное обеспечение украинцев теплом является вопросом национальной устойчивости.
«Данное решение позволяет правительству оперативно реагировать на вызовы, усиливает энергетическую безопасность и создает предпосылки для постоянного прохождения отопительного сезона», — отметил он.
