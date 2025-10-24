Multi от Минфин
українська
24 октября 2025, 9:34

Конгресс США может увеличить лимиты отслеживаемых операций впервые за 55 лет

Группа американских сенаторов во главе с главой банковского комитета Сената Тимом Скоттом внесла на рассмотрение законопроект, направленный на модернизацию Закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act, BSA) — фундаментального элемента американской системы борьбы с отмыванием денег (AML). Об этом сообщает Cointelegraph.

Группа американских сенаторов во главе с главой банковского комитета Сената Тимом Скоттом внесла на рассмотрение законопроект, направленный на модернизацию Закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act, BSA) — фундаментального элемента американской системы борьбы с отмыванием денег (AML).

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Модернизация через закон STREAMLINE

Закон о банковской тайне, принятый в 1970 году, обязывает финансовые учреждения (банки, кредитные союзы, криптобиржи) помогать федеральным властям выявлять финансовые преступления, включая отмывание денег и финансирование терроризма.

Предлагаемый закон, известный как STREAMLINE, впервые с момента создания Закона о банковской тайне 55 лет назад повышает пороговые суммы, по которым финучреждения обязаны представлять отчеты:

  • Отчет о наличных операциях (CTR): Порог увеличивается с $10 000 до $30 000.
  • Отчет о подозрительной деятельности (SAR): Пороговые суммы растут с $2 000 до $3 000 и с $5 000 до $10 000 (в зависимости от уровня подозрения).

Законопроект также требует от Министерства финансов корректировать эти суммы каждые пять лет с учетом инфляции.

Поддерживающий инициативу сенатор-республиканец Пит Реккетс заявил, что после 50 лет инфляции пороговые суммы Закона о банковской тайне «безнадежно устарели».

По его словам, новый закон «сократит бюрократию для банков и кредитных союзов», одновременно обеспечивая правоохранителей необходимыми инструментами для работы.

Криптоиндустрия и регулирование

Новые требования Закона о банковской тайне также распространяются на крупные криптобиржи, работающие в США, такие как Coinbase и Kraken.

На фоне этих законодательных инициатив криптоиндустрия усиливает свое взаимодействие с регуляторами:

  • Открытый банкинг. Коалиция финансовых и криптогрупп обратилась в Бюро защиты финансовых прав потребителей (CFPB), призывая окончательно утвердить правило «открытого банкинга». Это правило позволяет потребителям делиться своими финансовыми данными с посторонними приложениями, являющимися ключевым звеном между традиционными финансами и секторами DeFi и криптоплатежей.
  • Законопроект о рыночной структуре. Сенаторы-демократы провели переговоры с лидерами криптоиндустрии (включая Circle, Ripple, Kraken, Coinbase и Chainlink) по законопроекту о рыночной структуре США. Этот документ является аналогом закона CLARITY, который продвигается в Палате представителей и преследует цель создания единой федеральной регуляторной базы для цифровых активов.

По сообщению журналистки Элеоноры Терретты, сенаторы выразили готовность «довести законопроект до конца». Однако голосование по этому вопросу маловероятно, пока правительство США, находящееся в состоянии шатдауна с 1 октября, не возобновит свою работу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
