24 октября 2025, 13:30
В Тальном открыли безбарьерный реабилитационный модуль для поддержки ветеранов и гражданских лиц
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Источник: Минфин
