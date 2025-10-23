Национальный банк Украины установил на 24 октября 2025 официальный курс гривны на уровне 41,8970 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 14 копеек.
НБУ снизил курс гривны на 14 копеек
Официальные курсы
Официальный курс на 24 октября установлен на таком уровне: 41,8970 за 1 доллар (+0,1420 грн).
Официальный курс евро составит 48,5502 за 1 евро (+0,1812 грн).
Источник: Минфин
