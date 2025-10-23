Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
23 октября 2025, 15:56 Читати українською

Криптостарт с OKX — до $135 для новичков

Давно хотели попробовать крипту, но не знаете с чего начать?OKX запускает кампанию «Стартовый набор», в рамках которой новые пользователи могут получить до $135 в торговых бонусах за первые шаги в трейдинге, например депозит и первые сделки. Это ваш шанс начать уверенно с поддержкой одной из самых надежных криптобирж мира. Присоединиться можно к 21 ноября 2025 года.

Давно хотели попробовать крипту, но не знаете с чего начать?

Что нужно сделать?

Промокампания «Стартовый набор OKX» создана для того, чтобы предоставить новичкам простой и выгодный старт в мире криптовалютной торговли. Для участия необходимо:

  1. Регистрация на платформе OKX.
  2. Щелкните «Присоединиться» на странице кампании.
  3. Внести депозит от 100 USDT и получить первый бонус в размере 5 USDT.
  4. Достичь торгового объема не менее 1000 USDT, чтобы получить еще 5 USDT.
  5. Продолжать выполнять торговые задания, позволяющие получить дополнительно 100 USDT.

До 25 USDT для всех пользователей

Помимо основного бонуса для новичков, OKX предлагает всем пользователям платформы дополнительную возможность получить до 25 USDT в рамках этой же промокампании. Для получения бонуса необходимо запросить друзей присоединиться к ОКХ. Для каждого реферала, который присоединится к этой кампании и выполнит Задание 1, можно получить 5 USDT. Максимальная сумма бонуса за приглашение — 25 USDT (за пять приглашенных друзей).

Промоакция «Стартовый набор» от OKX является уникальной возможностью начать работу на крипторынку с приятным финансовым стимулом. Благодаря четким условиям и поддержке со стороны криптобиржи, новички могут ознакомиться с функционалом и получить первый опыт торговли с минимальными рисками.

За всеми новостями и обновлениями можно следить в Telegram-канале на бирже и на официальном сайте ОКХ.

Источник: Минфин
