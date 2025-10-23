Криптостарт с OKX — до $135 для новичков

Давно хотели попробовать крипту, но не знаете с чего начать? OKX запускает кампанию «Стартовый набор», в рамках которой новые пользователи могут получить до $135 в торговых бонусах за первые шаги в трейдинге, например депозит и первые сделки. Это ваш шанс начать уверенно с поддержкой одной из самых надежных криптобирж мира. Присоединиться можно к 21 ноября 2025 года.

Что нужно сделать?

Промокампания «Стартовый набор OKX» создана для того, чтобы предоставить новичкам простой и выгодный старт в мире криптовалютной торговли. Для участия необходимо:

Регистрация на платформе OKX. Щелкните «Присоединиться» на странице кампании. Внести депозит от 100 USDT и получить первый бонус в размере 5 USDT. Достичь торгового объема не менее 1000 USDT, чтобы получить еще 5 USDT. Продолжать выполнять торговые задания, позволяющие получить дополнительно 100 USDT.

До 25 USDT для всех пользователей

Помимо основного бонуса для новичков, OKX предлагает всем пользователям платформы дополнительную возможность получить до 25 USDT в рамках этой же промокампании. Для получения бонуса необходимо запросить друзей присоединиться к ОКХ. Для каждого реферала, который присоединится к этой кампании и выполнит Задание 1, можно получить 5 USDT. Максимальная сумма бонуса за приглашение — 25 USDT (за пять приглашенных друзей).

Промоакция «Стартовый набор» от OKX является уникальной возможностью начать работу на крипторынку с приятным финансовым стимулом. Благодаря четким условиям и поддержке со стороны криптобиржи, новички могут ознакомиться с функционалом и получить первый опыт торговли с минимальными рисками.

За всеми новостями и обновлениями можно следить в Telegram-канале на бирже и на официальном сайте ОКХ.