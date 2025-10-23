Нацбанк ухудшил прогноз роста ВВП Украины

Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны: на 2025 год — с 2,1% до 1,9%, на 2026 год — с 2,3% до 2%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Основные причины просмотра

Несмотря на то, что в третьем квартале 2025 года рост экономики, по оценкам НБУ, оживился благодаря хорошему урожаю, устойчивому потребительскому спросу и лучшей ситуации в энергетике, дальнейшее восстановление сталкивается с серьезными препятствиями.

Главные ограничительные факторы, обусловившие ухудшение прогноза:

Энергодефицит: Разрушение инфраструктуры и газодобывающих мощностей существенно ограничивают деловую активность.

Дефицит рабочей силы: Сохранение нехватки кадров продолжает давить на экономику.

Именно из-за этих факторов НБУ был вынужден пересмотреть прогноз роста на 2025 год до 1,9%.

Прогноз на следующие годы

Регулятор ожидает умеренного ускорения экономического роста в последующие годы за счет:

наращивание урожаев.

увеличение инвестиций в проекты восстановления и оборонного комплекса.

последующей евроинтеграции Украины.

постепенной стабилизации в энергосекторе и развороте отрицательной миграционной динамики.

Учитывая эти факторы НБУ прогнозирует рост реального ВВП на 2% в 2026 году и на 2,8% в 2027 году.