23 октября 2025, 14:35

Инфляция в Украине замедляется, но ценовое давление и ожидания остаются высокими.

Национальный банк Украины зафиксировал замедление потребительской инфляции до 11,9% в годовом измерении (р/с) в сентябре, и, по оценкам, эта тенденция продолжилась в октябре. Темпы роста цен опережают июльский прогноз НБУ, но преимущественно благодаря расширению предложения овощей из-за лучших урожаев, чем в прошлом году.

Национальный банк Украины зафиксировал замедление потребительской инфляции до 11,9% в годовом измерении (р/с) в сентябре, и, по оценкам, эта тенденция продолжилась в октябре.
Фото: slovoidilo.ua

Устойчивое фундаментальное давление

В то же время, базовая инфляция снижается более умеренными темпами, достигнув 11,0% г/г в сентябре. Фундаментальное ценовое давление остается устойчивым из-за ряда факторов:

  • высокие издержки бизнеса на оплату труда и энергоресурсы.
  • медленное или нулевое снижение темпов роста цен на обработанные продукты и услуги.

Кроме того, инфляционные ожидания большинства групп респондентов (кроме банков) в течение последнего квартала не улучшились и остаются повышенными. Это подтверждается ростом внимания домохозяйств на тему инфляции, о чем свидетельствует статистика поисковых запросов в интернете.

Монетарная политика и прогноз НБУ

НБУ продолжает придерживаться монетарной политики, направленной на снижение инфляции до 5% на горизонте политики.

Замедлению инфляции будут способствовать:

  • перенос эффектов от урожаев овощей и зерновых на потребительские цены.
  • дальнейшее наращивание урожаев, предусмотренное прогнозом НБУ.
  • меры монетарной политики по поддержанию интереса к гривневым активам и устойчивости валютного рынка.
  • ожидаемое частичное уменьшение дисбалансов на рынке труда, что ослабит давление на расходы предприятий.

Сдерживающими факторами остаются дополнительные расходы бизнеса по обеспечению бесперебойной работы в условиях энергодефицита и высокие темпы повышения административно регулируемых цен.

По прогнозу НБУ, инфляция постепенно снизится:

  • 9,2% в 2025 году.
  • 6,6% в 2026 году.
  • До цели 5% в конце 2027 года.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Новости по теме
Все новости
