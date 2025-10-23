Национальный банк Украины зафиксировал замедление потребительской инфляции до 11,9% в годовом измерении (р/с) в сентябре, и, по оценкам, эта тенденция продолжилась в октябре. Темпы роста цен опережают июльский прогноз НБУ, но преимущественно благодаря расширению предложения овощей из-за лучших урожаев, чем в прошлом году.
Инфляция в Украине замедляется, но ценовое давление и ожидания остаются высокими.
Устойчивое фундаментальное давление
В то же время, базовая инфляция снижается более умеренными темпами, достигнув 11,0% г/г в сентябре. Фундаментальное ценовое давление остается устойчивым из-за ряда факторов:
- высокие издержки бизнеса на оплату труда и энергоресурсы.
- медленное или нулевое снижение темпов роста цен на обработанные продукты и услуги.
Кроме того, инфляционные ожидания большинства групп респондентов (кроме банков) в течение последнего квартала не улучшились и остаются повышенными. Это подтверждается ростом внимания домохозяйств на тему инфляции, о чем свидетельствует статистика поисковых запросов в интернете.
Монетарная политика и прогноз НБУ
НБУ продолжает придерживаться монетарной политики, направленной на снижение инфляции до 5% на горизонте политики.
Замедлению инфляции будут способствовать:
- перенос эффектов от урожаев овощей и зерновых на потребительские цены.
- дальнейшее наращивание урожаев, предусмотренное прогнозом НБУ.
- меры монетарной политики по поддержанию интереса к гривневым активам и устойчивости валютного рынка.
- ожидаемое частичное уменьшение дисбалансов на рынке труда, что ослабит давление на расходы предприятий.
Сдерживающими факторами остаются дополнительные расходы бизнеса по обеспечению бесперебойной работы в условиях энергодефицита и высокие темпы повышения административно регулируемых цен.
По прогнозу НБУ, инфляция постепенно снизится:
- 9,2% в 2025 году.
- 6,6% в 2026 году.
- До цели 5% в конце 2027 года.
