Объемы контролируемых операций выросли на треть — ГНС

К началу октября налогоплательщики направили в ГНС 2 797 отчетов о контролируемых операциях за 2024 год. Это на 11% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Задекларированная сумма — 3,3 трлн. грн. Она на 32% превысила показатель предыдущего отчетного года. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.
Больше всего контролируемых операций осуществлялось с нерезидентами, зарегистрированными в:
- Австрии — 18%;
- Швейцарии — 17%;
- Франции — 11%;
- Нидерландах — 10%;
- США — 6%;
- Германии и Кипре — по 5%.
По видам операций преобладают:
- с товарами — 49 % (в т. ч. с сырьевыми товарами — 19 %);
- банковские услуги — 28%;
- финансовые услуги — 11%;
- услуги — 7%;
- операции с ценными бумагами — 4%;
- другие — 1%.
«Для проверки соответствия принципу „вытянутой руки“ бизнес чаще всего применяет метод сравнительной неконтролируемой цены — 62%, а также метод чистой прибыли — 35% и метод цены перепродажи/расхода плюс/распределения прибыли — 3%», — добавила она.
Кроме того, 1 754 налогоплательщика подали уведомление об участии в международных группах компаний.
Больше всего материнских компаний зарегистрировано на Кипре (20%), в США (12%), Германии (10%), Франции (5%) и Швейцарии (4%).
Плательщики также воспользовались правом на самостоятельную корректировку цен контролируемых операций и сумм налоговых обязательств. Они подали приложения ТЦ к декларации по налогу на прибыль предприятий за 2024 год на 2,7 млрд. грн. Это 60% всех корректировок, проведенных в 2025 году.
