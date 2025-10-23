Объемы контролируемых операций выросли на треть — ГНС

К началу октября налогоплательщики направили в ГНС 2 797 отчетов о контролируемых операциях за 2024 год. Это на 11% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Задекларированная сумма — 3,3 трлн. грн. Она на 32% превысила показатель предыдущего отчетного года. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.

Больше всего контролируемых операций осуществлялось с нерезидентами, зарегистрированными в:

Австрии — 18%;

Швейцарии — 17%;

Франции — 11%;

Нидерландах — 10%;

США — 6%;

Германии и Кипре — по 5%.

По видам операций преобладают:

с товарами — 49 % (в т. ч. с сырьевыми товарами — 19 %);

банковские услуги — 28%;

финансовые услуги — 11%;

услуги — 7%;

операции с ценными бумагами — 4%;

другие — 1%.

«Для проверки соответствия принципу „вытянутой руки“ бизнес чаще всего применяет метод сравнительной неконтролируемой цены — 62%, а также метод чистой прибыли — 35% и метод цены перепродажи/расхода плюс/распределения прибыли — 3%», — добавила она.

Кроме того, 1 754 налогоплательщика подали уведомление об участии в международных группах компаний.

Больше всего материнских компаний зарегистрировано на Кипре (20%), в США (12%), Германии (10%), Франции (5%) и Швейцарии (4%).

Плательщики также воспользовались правом на самостоятельную корректировку цен контролируемых операций и сумм налоговых обязательств. Они подали приложения ТЦ к декларации по налогу на прибыль предприятий за 2024 год на 2,7 млрд. грн. Это 60% всех корректировок, проведенных в 2025 году.