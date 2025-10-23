Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект № 14023, направленный на упрощение оформления первичных документов при предоставлении услуг. За соответствующее решение проголосовал 271 народный депутат. Об этом сообщил глава профильного комитета Даниил Гетманцев.
Рада поддержала отмену обязательных актов выполненных работ для упрощения бизнеса
Подробности
Как пояснил Гетманцев, законопроект инициирован по запросу бизнеса с целью упрощения процесса документооборота и предоставления субъектам хозяйствования большей гибкости.
Цель инициативы — разрешить сторонам договора предусматривать упрощенный порядок оформления первичных документов на услуги.
Согласно предложениям акт предоставленных услуг можно будет составлять без указания должности, фамилии и/или подписи заказчика, если одновременно выполняются два условия:
- это прямо предусмотрено условиями контракта.
- услуги оплачены в полном объеме в безналичной форме.
При этом данные изменения не будут применяться к услугам, оплачиваемым за счет бюджетных средств. Для таких операций остаются в силе текущие, более жесткие требования к оформлению.
Законопроект № 14023 вносит изменения в статью 9 Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине».
Комментарии