Рада поддержала отмену обязательных актов выполненных работ для упрощения бизнеса

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект № 14023 , направленный на упрощение оформления первичных документов при предоставлении услуг. За соответствующее решение проголосовал 271 народный депутат. Об этом сообщил глава профильного комитета Даниил Гетманцев .

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

Как пояснил Гетманцев, законопроект инициирован по запросу бизнеса с целью упрощения процесса документооборота и предоставления субъектам хозяйствования большей гибкости.

Цель инициативы — разрешить сторонам договора предусматривать упрощенный порядок оформления первичных документов на услуги.

Согласно предложениям акт предоставленных услуг можно будет составлять без указания должности, фамилии и/или подписи заказчика, если одновременно выполняются два условия:

это прямо предусмотрено условиями контракта.

услуги оплачены в полном объеме в безналичной форме.

При этом данные изменения не будут применяться к услугам, оплачиваемым за счет бюджетных средств. Для таких операций остаются в силе текущие, более жесткие требования к оформлению.

Законопроект № 14023 вносит изменения в статью 9 Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине».