Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
22 октября 2025, 19:45 Читати українською

Украинские акции и еврооблигации возобновили падение на фоне отсрочки переговоров в Будапеште

Украинские финансовые активы в среду отреагировали снижением на новости об отсрочке ранее анонсированных мирных переговоров между США и Россией. Инвесторы, которые на прошлой неделе положительно восприняли анонс встречи, снова начали продавать активы. Причиной срыва переговоров называют нежелание России прекращать боевые действия. Об этом пишет Интерфакс-Украина 22 октября.

Украинские финансовые активы в среду отреагировали снижением на новости об отсрочке ранее анонсированных мирных переговоров между США и Россией.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Реакция на Варшавской бирже

Индекс украинских компаний WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже (WSE) упал на 2% — до 510 пунктов, но впоследствии восстановился до 518 пунктов. Это падение произошло на фоне роста основного индекса польской биржи WIG20 (на 1,05%), что указывает на негативную реакцию инвесторов именно на украинские бумаги.

Среди компаний индекса наибольшие потери понесли:

  • Milkiland: -4,33%
  • Coal Energy: -4,48% (шахты компании остановлены из-за войны)
  • «Астарта»: -2,99%
  • KSG-Agro: -2,40%
  • «Агротон»: -2,29%
  • ИМК: -1,61%

Зато акции агрохолдинга «Кернел», которые не входят в индекс из-за малого количества в свободном обращении, прибавили 0,21%.

Торги в Лондоне и США

На Лондонской фондовой бирже (LSE), где рынок менее подвержен влиянию розничных инвесторов, падение было еще более значительным. Акции горнорудной компании Ferrexpo обвалились на 6,57%. В то же время бумаги агрохолдинга МХП (производитель курятины) выросли на 1,06%.

Украинские еврооблигации на Франкфуртской бирже также подешевели, прервав многодневный рост. Их стоимость снизилась в диапазоне 1,25−2,14%. При этом ВВП-варанты практически не изменились в цене.

Акции Киевстара, которые торгуются на американской бирже NASDAQ, также упали почти на 3% за день.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
