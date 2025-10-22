Украинские акции и еврооблигации возобновили падение на фоне отсрочки переговоров в Будапеште

Украинские финансовые активы в среду отреагировали снижением на новости об отсрочке ранее анонсированных мирных переговоров между США и Россией. Инвесторы, которые на прошлой неделе положительно восприняли анонс встречи, снова начали продавать активы. Причиной срыва переговоров называют нежелание России прекращать боевые действия. Об этом пишет Интерфакс-Украина 22 октября.

Реакция на Варшавской бирже

Индекс украинских компаний WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже (WSE) упал на 2% — до 510 пунктов, но впоследствии восстановился до 518 пунктов. Это падение произошло на фоне роста основного индекса польской биржи WIG20 (на 1,05%), что указывает на негативную реакцию инвесторов именно на украинские бумаги.

Среди компаний индекса наибольшие потери понесли:

Milkiland: -4,33%

Coal Energy: -4,48% (шахты компании остановлены из-за войны)

«Астарта»: -2,99%

KSG-Agro: -2,40%

«Агротон»: -2,29%

ИМК: -1,61%

Зато акции агрохолдинга «Кернел», которые не входят в индекс из-за малого количества в свободном обращении, прибавили 0,21%.

Торги в Лондоне и США

На Лондонской фондовой бирже (LSE), где рынок менее подвержен влиянию розничных инвесторов, падение было еще более значительным. Акции горнорудной компании Ferrexpo обвалились на 6,57%. В то же время бумаги агрохолдинга МХП (производитель курятины) выросли на 1,06%.

Украинские еврооблигации на Франкфуртской бирже также подешевели, прервав многодневный рост. Их стоимость снизилась в диапазоне 1,25−2,14%. При этом ВВП-варанты практически не изменились в цене.

Акции Киевстара, которые торгуются на американской бирже NASDAQ, также упали почти на 3% за день.