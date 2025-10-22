Доллар подорожал в среду, 22 октября, на межбанке на 11 копеек. Евро тоже выросло, но на 6 копеек. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Доллар дорожает второй день подряд на межбанке
|
Открытие 22 октября
|
Закрытие 22 октября
|
Изменения
|
41,73/41,76
|
41,84/41,87
|
1 1/11
|
48,46/48,48
|
48,52/48,54
|
6/6
Официальный курс: доллар — 41,76 грн, евро — 48,37 грн.
Средний курс в банках: 41,52−41,95 грн/доллар, 48,25−48,94 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,90−42,03, евро — 48,80−49,00 грн.
Источник: Минфин
