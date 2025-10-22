Национальный банк Украины установил на 23 октября 2025 официальный курс гривны на уровне 41,7550 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ снизил курс гривны на 1 копейку.
НБУ снизил курс гривны к доллару
Официальные курсы
Официальный курс на 23 октября установлен на таком уровне: 41,7550 за 1 доллар (+0,0109 грн).
Официальный курс евро составит 48,3690 за 1 евро (-0,1042 грн.).
Источник: Минфин
