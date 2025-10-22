Украденные драгоценности из Лувра стоимостью €88 млн почти невозможно продать — эксперты

Восемь королевских драгоценностей, похищенных три дня назад из Лувра, включая знаменитый бриллиантовый бант императрицы Евгении, официально оцениваются в €88 миллионов. Однако эксперты утверждают, что продать их на черном рынке практически невозможно, а их реальная стоимость при попытке разобрать их на части будет мизерной. Об этом сообщает Bloomberg 22 октября.

«Сожженные» сокровища

Ограбление в стиле «Одиннадцати друзей Оушена» получило чрезвычайную огласку, что, по словам экспертов с арт-рынка, мгновенно делает коллекцию «сожженной». Это означает, что предметы стали слишком известными, чтобы их можно было продать или носить публично. На черных рынках за такие громкие активы предлагают огромные скидки.

Альтернатива — превратить в лом

Другой путь для воров — уничтожить историческую ценность, разобрав изысканные украшения на материалы: около 9000 мелких и крупных камней и золото. По словам прокурора Парижа Лоры Беккуо, стоимость отдельных камней не будет равна официальной оценке в €88 млн.

Золото легко переплавить. К тому же его цена выросла почти на 60% в этом году. С драгоценными камнями — бриллиантами, изумрудами и сапфирами — сложнее. Их можно идентифицировать по размеру и весу. По словам менеджера лондонского Реестра потерь искусства Шарлотты Чемберс-Фара, чтобы обойти это, камни можно демонтировать, переогранить и собрать в новые украшения, чтобы сделать их «почти неузнаваемыми».

Сколько стоят «запчасти»?

Тобиас Корминд, управляющий директор ювелирной компании 77 Diamonds, оценил стоимость всех похищенных драгоценных камней всего в £10 миллионов ($13,4 млн). Он отметил, что значительная часть этой суммы приходится на четыре крупных бриллианта в одной из похищенных брошей.

«Возможно, кто-то сейчас заплатит десятую часть рыночной стоимости, возьмет их и, если может себе позволить, будет держать десять лет, а потом медленно начнет разбирать», — считает Корминд.

Роб ван Берден, эксперт по бриллиантам из Антверпена с 45-летним опытом, еще более скептичен, заявляя, что стоимость лома — это «очень небольшие деньги».

История похищенных драгоценностей

Хотя министр юстиции Франции назвал сокровища «бесценными», многие из них имели вполне конкретную цену.

Бриллиантовый бант императрицы Евгении: Лувр приобрел его в 2008 году за €6,72 млн ($7,8 млн) в ходе частной сделки, перехватив лот перед аукционом Christie’s. 121 годом ранее, в 1887 году, его продали на аукционе всего за 42 200 французских франков (около €85 000 на тот момент).

Изумрудное ожерелье и серьги императрицы Марии-Луизы: Музей приобрел в 2004 году у барона Эли де Ротшильда.

Тиара императрицы Евгении: Была продана на аукционе Sotheby's в 1992 году за более чем $1 млн, после чего ее подарили Лувру.

Другие предметы: Сапфировый набор королевы Марии-Амелии и королевы Гортензии был приобретен в 1985 году, а самый старый экспонат, брошь-реликварий, попал в коллекцию еще в 1887 году.

Версии: от «на заказ» до «неудачной работы»

Полиция Франции пытается найти драгоценности до того, как их уничтожат. В прошлом месяце похожая история в Египте закончилась трагически: 3000-летний золотой браслет, украденный из музея в Каире, был переплавлен.

Эксперт Роб ван Берден предполагает, что кража, скорее всего, была «на заказ». «Они всегда говорят, что где бы ни украли бриллиант… он окажется в Антверпене. Но я не думаю, что кто-то захочет обжечь пальцы на чем-то таком горячем», — сказал он.

В то же время есть сомнения в профессионализме банды. Во время ограбления воры оставили нетронутым легендарный 140-каратный бриллиант «Регент» и даже уронили корону с более чем 1000 бриллиантов.