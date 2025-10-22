Multi от Минфин
22 октября 2025, 18:32 Читати українською

Украденные драгоценности из Лувра стоимостью €88 млн почти невозможно продать — эксперты

Восемь королевских драгоценностей, похищенных три дня назад из Лувра, включая знаменитый бриллиантовый бант императрицы Евгении, официально оцениваются в €88 миллионов. Однако эксперты утверждают, что продать их на черном рынке практически невозможно, а их реальная стоимость при попытке разобрать их на части будет мизерной. Об этом сообщает Bloomberg 22 октября.

Восемь королевских драгоценностей, похищенных три дня назад из Лувра, включая знаменитый бриллиантовый бант императрицы Евгении, официально оцениваются в €88 миллионов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

«Сожженные» сокровища

Ограбление в стиле «Одиннадцати друзей Оушена» получило чрезвычайную огласку, что, по словам экспертов с арт-рынка, мгновенно делает коллекцию «сожженной». Это означает, что предметы стали слишком известными, чтобы их можно было продать или носить публично. На черных рынках за такие громкие активы предлагают огромные скидки.

Альтернатива — превратить в лом

Другой путь для воров — уничтожить историческую ценность, разобрав изысканные украшения на материалы: около 9000 мелких и крупных камней и золото. По словам прокурора Парижа Лоры Беккуо, стоимость отдельных камней не будет равна официальной оценке в €88 млн.

Золото легко переплавить. К тому же его цена выросла почти на 60% в этом году. С драгоценными камнями — бриллиантами, изумрудами и сапфирами — сложнее. Их можно идентифицировать по размеру и весу. По словам менеджера лондонского Реестра потерь искусства Шарлотты Чемберс-Фара, чтобы обойти это, камни можно демонтировать, переогранить и собрать в новые украшения, чтобы сделать их «почти неузнаваемыми».

Сколько стоят «запчасти»?

Тобиас Корминд, управляющий директор ювелирной компании 77 Diamonds, оценил стоимость всех похищенных драгоценных камней всего в £10 миллионов ($13,4 млн). Он отметил, что значительная часть этой суммы приходится на четыре крупных бриллианта в одной из похищенных брошей.

«Возможно, кто-то сейчас заплатит десятую часть рыночной стоимости, возьмет их и, если может себе позволить, будет держать десять лет, а потом медленно начнет разбирать», — считает Корминд.

Роб ван Берден, эксперт по бриллиантам из Антверпена с 45-летним опытом, еще более скептичен, заявляя, что стоимость лома — это «очень небольшие деньги».

История похищенных драгоценностей

Хотя министр юстиции Франции назвал сокровища «бесценными», многие из них имели вполне конкретную цену.

  • Бриллиантовый бант императрицы Евгении: Лувр приобрел его в 2008 году за €6,72 млн ($7,8 млн) в ходе частной сделки, перехватив лот перед аукционом Christie’s. 121 годом ранее, в 1887 году, его продали на аукционе всего за 42 200 французских франков (около €85 000 на тот момент).
  • Изумрудное ожерелье и серьги императрицы Марии-Луизы: Музей приобрел в 2004 году у барона Эли де Ротшильда.
  • Тиара императрицы Евгении: Была продана на аукционе Sotheby's в 1992 году за более чем $1 млн, после чего ее подарили Лувру.
  • Другие предметы: Сапфировый набор королевы Марии-Амелии и королевы Гортензии был приобретен в 1985 году, а самый старый экспонат, брошь-реликварий, попал в коллекцию еще в 1887 году.

Версии: от «на заказ» до «неудачной работы»

Полиция Франции пытается найти драгоценности до того, как их уничтожат. В прошлом месяце похожая история в Египте закончилась трагически: 3000-летний золотой браслет, украденный из музея в Каире, был переплавлен.

Эксперт Роб ван Берден предполагает, что кража, скорее всего, была «на заказ». «Они всегда говорят, что где бы ни украли бриллиант… он окажется в Антверпене. Но я не думаю, что кто-то захочет обжечь пальцы на чем-то таком горячем», — сказал он.

В то же время есть сомнения в профессионализме банды. Во время ограбления воры оставили нетронутым легендарный 140-каратный бриллиант «Регент» и даже уронили корону с более чем 1000 бриллиантов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

