Аргентинское песо обновило исторический минимум, несмотря на интервенции США

Аргентинское песо упало до нового рекордно низкого уровня, а государственные облигации страны распродаются, усиливая давление на президента Хавьера Милея накануне промежуточных выборов в это воскресенье. Даже неоднократные интервенции США на валютном рынке не смогли остановить падение. Об этом сообщает Bloomberg.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Двойная интервенция для спасения песо

Падение песо вынудило центральный банк Аргентины впервые примерно за месяц выйти на рынок для поддержки национальной валюты. После закрытия торгов регулятор сообщил, что продал $45,5 млн.

По данным источников, знакомых с ситуацией, Министерство финансов США также провело интервенцию, продавая доллары, чтобы удовлетворить стремительный спрос на американскую валюту. Трейдеры активно избавляются от песо, поскольку считают неизбежной девальвацию после голосования.

Неэффективная помощь США

На торгах во вторник повторился сценарий последних недель: активы стремительно росли на новостях о помощи США, но теряли все достижения к концу дня из-за отсутствия конкретных деталей.

Ранее рынки положительно отреагировали на заявление министра финансов США Скотта Бессента о своп-линии на $20 млрд. Он назвал ее соглашением об «экономической стабилизации» и «мостом к лучшему экономическому будущему Аргентины, а не спасением».

Однако отсутствие деталей по этой помощи — как от Бессента, так и от местных чиновников, включая министра финансов Пабло Кирно — нивелирует ее влияние на рынки.