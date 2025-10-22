С целью восстановления питания для потребителей, которые были обесточены длительное время, вместо ранее применявшихся аварийных отключений вводятся графики почасовых отключений (ГПО). Об этом сообщает УкрЭнерго.
Часть регионов перешла из аварийных на почасовые отключения электроэнергии
Узнать время и продолжительность обесточений по своему адресу можно на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе.
Отмечается, что в части областей продолжают действовать обусловленные последствиями российской атаки аварийные отключения.
Графики для Днепропетровской области
ДТЭК опубликовал графики отключений на 22 октября для жителей Днепропетровской области:
Графики для Киевской области
Источник: Минфин
