Часть регионов перешла из аварийных на почасовые отключения электроэнергии

С целью восстановления питания для потребителей, которые были обесточены длительное время, вместо ранее применявшихся аварийных отключений вводятся графики почасовых отключений (ГПО). Об этом сообщает УкрЭнерго.

Узнать время и продолжительность обесточений по своему адресу можно на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе.

Отмечается, что в части областей продолжают действовать обусловленные последствиями российской атаки аварийные отключения.

Графики для Днепропетровской области

ДТЭК опубликовал графики отключений на 22 октября для жителей Днепропетровской области:

Графики для Киевской области