Bitcoin «побрил» быков и медведей: трейдеры потеряли более $600 млн из-за резких движений

Резкие колебания цены Bitcoin (BTC) — стремительный взлет выше $113 000 с последующим обвалом до $107 000 — вызвали массовые принудительные закрытия позиций трейдеров. За последние 24 часа на рынке было ликвидировано более $660 миллионов, причем убытки разделились почти поровну между теми, кто играл на повышение, и теми, кто ставил на понижение. Об этом сообщает CoinDesk 22 октября.

Массовые ликвидации с обеих сторон

Данные от сервиса CoinGlass показывают, что $360 млн пришлось на «быков» (трейдеров с длинными позициями, которые ожидали роста), а $300 млн — на «медведей» (трейдеров с короткими позициями, которые ставили на падение).

Больше всего пострадали трейдеры, торговавшие Bitcoin — на них пришлось более $340 млн ликвидаций. На втором месте оказался Ethereum (ETH) с $200 млн убытков. Solana (SOL), XRP и Dogecoin (DOGE) также зафиксировали ликвидации на десятки миллионов долларов.

Такие волны принудительных закрытий являются типичными для рынка после резких ценовых движений. Они происходят автоматически, когда у трейдеров, использующих кредитное плечо, не хватает залога (маржи) для поддержания своих позиций.

Настроения рынка остаются хрупкими

Неудачная попытка закрепиться выше $113 000 свидетельствует о том, что настроения инвесторов остаются очень нестабильными.

«Быкам не удалось пробить недавние максимумы, и мы видим формирование активного краткосрочного нисходящего тренда», — отметил Алекс Купцикевич, главный рыночный аналитик FxPro.

Он добавил, что Bitcoin на уровне $108 000 снова упал до своей 200-дневной скользящей средней. «Весенний сценарий длительной консолидации вокруг этой линии и дальнейшего прорыва вверх теперь выглядит как оптимистичный вариант для быков», — сказал Купцикевич.

В то же время на платформе Kraken отмечают определенную стабилизацию рынка.

«Несмотря на резкое падение Bitcoin за последние 24 часа, позиционирование на нашей фьючерсной платформе фактически продолжило стабилизироваться. Соотношение длинных и коротких позиций вернулось к нейтральной территории», — сообщила Алексия Теодору, глава отдела деривативов в Kraken.

Она добавила, что хотя настроения остаются «хрупкими», рынок выглядит «более сбалансированным» после первоначальной волны капитуляции. По ее данным, многие трейдеры считают распродажу «чрезмерной» и «осторожно позиционируются для потенциального роста».

Альткойны и макроэкономическое давление

Большинство альтернативных криптовалют (альткоинов) следовали динамике BTC. Ethereum (ETH) держится около $3 870, а Solana (SOL) упала на 9% за неделю. BNB и XRP показали незначительный рост, в то время как мемкойны, такие как DOGE, понесли большие потери.

Венни Цай, соучредитель SynFutures, связывает резкие колебания с осторожностью рынка. «Трейдеры снова реагируют на макроэкономические факторы, такие как рост доходности облигаций, геополитическая неопределенность и низкая ликвидность. В такой среде даже небольшие изменения в аппетите к риску вызывают чрезмерные движения», — пояснила она.

Долгосрочный спрос сохраняется

Несмотря на краткосрочную волатильность, фундаментальные показатели выглядят стабильно. Данные Glassnode и трекеров ETF свидетельствуют, что структурный спрос на Bitcoin не исчез. Приток средств в спотовые ETF остается стабильным, балансы криптовалют на биржах близки к минимумам цикла, а долгосрочные владельцы («холдеры») продолжают накапливать монеты.

Теперь трейдеры ожидают заседания Федеральной резервной системы США (ФРС) 29 октября. Большинство прогнозирует снижение процентных ставок на 25 базисных пунктов, что стало бы вторым таким шагом после сентябрьского заседания.

