Россияне отбирают жилье украинцев на оккупированных территориях

Правительственная комиссия России одобрила законопроект, который позволит признавать дома, квартиры и комнаты на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей «бесхозным» имуществом. Такое жилье будет переходить в собственность оккупационных властей. Об этом сообщает российское издание «Ведомости».

Как будут использовать конфискованное имущество

Законопроект, разработанный министерством строительства РФ, предлагает несколько способов использования конфискованного жилья. Его планируют передавать в следующих случаях:

Гражданам России, которые постоянно проживают на оккупированных территориях и потеряли собственное жилье в результате боевых действий, при условии, что они не имеют другой недвижимости.

В качестве служебного жилья для работников государственных и муниципальных органов, военнослужащих, полицейских, а также учителей и медиков, привлеченных к работе на оккупированных территориях.

В тексте инициативы также отмечается, что жилое помещение может быть возвращено гражданам, которые владели им до момента признания его «бесхозным». Кроме того, законопроект закрепляет право государственной собственности на объекты критической инфраструктуры и промышленные комплексы, которые не могут принадлежать частным лицам.

Как жилье будет признаваться «бесхозным»

Согласно концепции законопроекта, «бесхозным» будет признаваться жилье, на которое отсутствуют действительные правоустанавливающие документы, или же владельца установить невозможно. Как пояснил член комитета Госдумы Р Ф по строительству Александр Якубовский, объект будет признаваться таким на основе инвентаризации, данных регистрирующих органов и актов обследования.

По его словам, принятие закона якобы «создаст правовую основу» для обеспечения жильем тех, кто его потерял, и «упорядочит использование» жилищного фонда.

Как Россия использует «национализацию» в оккупации

Схема признания имущества «бесхозным» не является новой для российской оккупационной политики. Она активно применяется с 2014 года в Крыму и на части Донбасса. Например, в марте 2020 года Владимир Путин подписал указ, который запретил «иностранцам» (в частности украинцам, не взявших российский паспорт) владеть землей на большей части территории Крыма. Это вынудило тысячи украинцев либо продать свою собственность, либо принудительно принять гражданство РФ.

На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей оккупационные администрации требуют от жителей перерегистрировать право собственности по российским законам. Если владелец уехал (например, спасаясь от войны) и не может физически явиться для перерегистрации, его имущество объявляется «бесхозным» и впоследствии конфискуется.

Для украинских владельцев это создает почти непреодолимые препятствия для защиты своего права собственности, поскольку требует взаимодействия с оккупационными органами по российскому законодательству, что часто невозможно или опасно.