Цены на нефть растут: рынок реагирует на риски поставок и торговые переговоры

Цены на нефть растут второй день подряд — в среду, 22 октября, они прибавили более 1%. Рынок поддерживают опасения по поводу возможных перебоев с поставками из-за санкций, а также надежды на новое торговое соглашение между США и Китаем. Дополнительным фактором роста стала новость о планах США пополнить свои стратегические нефтяные резервы, сообщает Reuters.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По состоянию на 7 часов фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,5% до $62,26 за баррель, а американская WTI поднялась на 1,6% до $58,16.

Цены отскочили от пятимесячного минимума, зафиксированного в понедельник. Ранее рынок падал из-за избытка предложения и снижения спроса, вызванного торговой напряженностью.

Риски, поддерживающие рост цен, исходят из ряда геополитических факторов:

Отложение саммита: Саммит между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, объявленный ранее, был приостановлен.

Давление на российскую нефть: Опасения сбоев в снабжении усилились из-за давления Запада на азиатских покупателей российской нефти.

Венесуэла: Инвесторы также следят за напряженностью между США и Венесуэлой, где независимые эксперты ООН назвали удары США по венесуэльским судам в Карибском море «опасной эскалацией».

«Несмотря на общие медвежьи настроения, вызванные избытком предложения и слабым спросом, риск сбоев в поставках в таких горячих точках, как Россия, Венесуэла, Колумбия и Ближний Восток, остается и не позволяет ценам на нефть опуститься ниже отметки $60», — отметил Мукеш Сахдев, основатель XAnalysts.

Торговые переговоры

Настроения на рынке также улучшились благодаря новостям о торговых переговорах между США и Китаем. Официальные лица двух стран должны встретиться на этой неделе в Малайзии.

Кроме того, Трамп в понедельник выразил ожидание, что он сможет заключить честное торговое соглашение с лидером КНР Си Цзиньпин во время их запланированной встречи на следующей неделе в Южной Корее.

Дополнительную поддержку ценам предоставила информация о планах США по пополнению своих стратегических запасов. Министерство энергетики США объявило во вторник, что планирует закупить 1 миллион баррелей сырой нефти для Стратегического нефтяного резерва, пользуясь относительно низкими ценами на рынке.

Кроме того, данные Американского института нефти (API) показали, что на прошлой неделе запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов в США сократились, что также положительно повлияло на котировки.